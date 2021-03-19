Минималка в Беларуси - самая низкая в Европе

С 1 января в Беларуси размер минимальной зарплаты увеличен до 400 рублей. Это, за вычетом подоходного налога составляет в эквиваленте 110 евро.



Для сравнения: в Украине минимальная зарплата сейчас чистыми 142 евро, в Молдове — 119.

В других соседних государствах, пишет Thinktanks.by, минималки также выше, чем у нас. В Польше минимальная зарплата чистыми составляет 442 евро, в Литве — 468, а в России - 120 евро.



