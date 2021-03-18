«Оксикор Лабс»

Белорусская компания, основана в 2018 году. Специализируется на разработке программных продуктов и оказании услуг по консалтингу в области машинного обучения. В ПВТ вошла лишь в апреле 2019 года. По данным Единого государственного регистра, сейчас компания находится в процессе ликвидации.

«АИСТ Тек»

Агентство с офисами в Беларуси и США, специализируется на автоматизации бизнес-процессов с помощью AI. Компания появилась в 2019 году, в декабре того же года стала резидентом ПВТ. На сайте Парка сообщалось, что «на декабрь 2019 года в штате компании числится 2 человека, однако она активно ведет набор сотрудников. Отобрано 5 кандидатов, которые проходят онлайн-тренинги и обучение, организованное учредителями». По состоянию на середину апреля 2020 года на jobs.dev.by у компании было размещено меньше трех вакансий. Сейчас компания ликвидируется.

«АЙСЭК-Систем»

Разработчик решений для автоматизации и управления технологическими и бизнес-процессами. В ПВТ компания вступила меньше года назад — во время весеннего набора 2020. Но из-за юридических нюансов сейчас компанию исключили из ПВТ. В ноябре прошлого года общее собрание участников «АЙСЭК-Систем» приняло решение о реорганизации и присоединении к компании «НОРТАР». В декабре «АЙСЭК-Систем» прекратила существование.





Как пояснили в компании, «не любая реорганизация позволяет сохранить статус резидента ПВТ. У нас было присоединение. Компания прекратила существование и присоединилась к другой. В этом случае статуса резидента ПВТ мы лишились. Чтобы войти в Парк, надо заново проходить все процедуры. Но пока у нас нет таких планов».

«Философия Программ»

У компании богатая история. Изначально в ПВТ вступила БЕСК Комплекс Солюшенс. Компания была создана в мае 2017 года как центр Mobile&Web разработки международного холдинга BESK.





В 2018 году случилась история с невыплатой зарплат минским айтишникам, в которой фигурировал Тадас Каспутис, основатель лопнувшей криптобиржи.





Летом 2019 года ООО «БЕСК Комплекс Солюшенс» было переименовано в ООО «Философия Программ» и у компании сменились собственники. 70% компании получила гражданка РФ Флорина Поломанная, остальные 30% были распределены между тремя гражданами Литвы.





Но на данный момент компания находится в стадии ликвидации и исключена из ПВТ.

«ГрэйЛауд»

Компания были создана в июне 2018 года. Специализируется на разработке программного обеспечения для Азиатско-Тихоокеанского региона. В компании работало более 50 сотрудников.





В мае прошлого года стало известно об антикризисных мерах в компании. В GreyLoud сначала обещали понизить курс доллара для неэффективных сотрудников до 2,0 рублей, а потом провели сокращение штата. Об этом dev.by узнал от сотрудников компании. Точное количество сокращённых выяснить не удалось. Согласно одному источнику, уволили примерно половину коллектива, около 30 человек. Согласно другим — меньше.

«Хюменси Лабс»

Международный поставщик высокотехнологичных программных решений и платформ. Компания основана в 2017 году, специализируется на разработке веб-приложений с использованием актуальных JavaScriptтехнологий на базе Node.js и React/Angular. В ПВТ вступила в апреле 2018 года. Теперь исключена из числа резидентов.

«ЮТЕНОМ»

Компания вступила в ПВТ относительно недавно — в июле прошлого года. Основана в 2019 и является разработчиком ПО. Специализируется на разработке программных продуктов, оказании услуг по внедрению информационных систем в таких сферах, как промышленность, банковская сфера, сельское хозяйство и транспорт. Кстати, Парк презентовал компанию как разработчика игр для iOS и Android.

Что ещё любопытного

В числе резидентов ПВТ пока остаётся компания PandaDoc. Но сейчас компания ликвидируется. Такое решение собственники приняли 22 февраля. В качестве ликвидатора выступает компания «Сорайнен и партнёры». Ни Микита Микадо, ни Сергей Борисюк пока никак не прокомментировали эту ситуацию.





Между тем среди резидентов ПВТ оказалась компания «ПЦИ Солюшнс». Её создал директор минской PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Новая компания была зарегистрирована ещё в октябре 2020 года.





В начале января стало известно, что попавшая под санкции ЕС Synesis переименовала часть своих компаний. Из названий убрали слово «Синезис». Речь идёт о компаниях «Синезис Лото» (теперь — «Ридотто»), «Синезис Атлас» («Атлас Акме») и «Синезис Скай» («Скай Ноулимит»). Среди действующих резидентов ПВТ уже появилась компания «Атлас Акме» вместо «Синезис Атлас». А вот «Синезис Лото» пока фигурирует под старым названием.



