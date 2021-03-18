



dev.by попросил представителей бизнеса ответить Клишевичу.









В., сооснователь и СЕО компании:





"Горячо поддерживаю депутата Клишевича. Весь успешный бизнес надо выдавить из страны. В условиях падающей в пропасть экономики это лучшее решение из возможных, чтобы завершить это падение шумным грохотом.





Будут ли уехавшие бизнесмены сидеть за границей тихо или мстить за то, что у них отняли родину, поддерживая правое дело финансово и интеллектуально, предлагаю угадать депутату Клишевичу самостоятельно.





Заодно депутат пускай подумает, может вместе с ИТ стоит выдавить весь успешный бизнес, ритейл, и производства, закрыть вузы, театры и организации здравоохранения — закрыть и выдавить из Беларуси всю Беларусь?





Ведь именно Беларусь, а вовсе не ИТ, является настоящим рассадником оппозиционно настроенного населения".









К., сооснователь и СЕО стартапа:





"Хотелось бы спросить Сергея Клишевича, кого он видит в «отчетливо враждебных экономических группах». Кто эти люди? И по какой причине они, по его мнению, стали «враждебными»? Также, отмечу, некоторую недоинформированность Сергея Клишевича.





Буквально на днях директор ПВТ Всеволод Янчевский рапортовал о рекордной прибыли резидентов ПВТ, что никак не коррелирует со словами депутата о «целом анклаве, который никак не зависит от национальной экономики». Налоги с этой прибыли ПВТ пошли также на зарплату депутатам и делегатам ВНС".









С., CEO стартапа:





"Депутат Клишевич, как и любой гражданин, имеет право на мнение. Комментировать тут нечего — цифры видят все. ПВТ заработал за прошлый весьма непростой год 2,7 миллиардов долларов валюты для страны. В то время как, для сравнения, ликвидные валютные резервы Нацбанка составляют около 3,5 миллиардов. Я не знаю, какие аргументы нужно приводить чтобы перебороть язык цифр.





У государства хватает внеэкономических инструментов подавления нелояльных, чем оно охотно и занимается. При этом от отъезда айтишников им если и станет хуже, то не сильно и ненадолго. А вот где будет брать валюту государство, вопрос интересный. Моё мнение: власть будет терпеть ИТ, а ИТ — власть, стараясь пересекаться как можно меньше".









Кирилл Голуб, инвестор, бизнес-ангел:





"Я это комментировать не буду — это всё равно, что бросаться чужими экскрементами. Нормальный человек почистит себя и отойдёт подальше".