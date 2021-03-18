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"Беларусь - рассадник оппозиционного населения". Айтишники ответили одиозному депутату

На днях депутат Палаты представителей Сергей Клишевич предъявил уйму претензий айтишникам и предложил «связать ИТ-сферу госзаказами» и пересмотреть ФСЗН для «анклава».


dev.by попросил представителей бизнеса ответить Клишевичу.


В., сооснователь и СЕО компании:

"Горячо поддерживаю депутата Клишевича. Весь успешный бизнес надо выдавить из страны. В условиях падающей в пропасть экономики это лучшее решение из возможных, чтобы завершить это падение шумным грохотом.

Будут ли уехавшие бизнесмены сидеть за границей тихо или мстить за то, что у них отняли родину, поддерживая правое дело финансово и интеллектуально, предлагаю угадать депутату Клишевичу самостоятельно.

Заодно депутат пускай подумает, может вместе с ИТ стоит выдавить весь успешный бизнес, ритейл, и производства, закрыть вузы, театры и организации здравоохранения — закрыть и выдавить из Беларуси всю Беларусь? 

Ведь именно Беларусь, а вовсе не ИТ, является настоящим рассадником оппозиционно настроенного населения".


К., сооснователь и СЕО стартапа:

"Хотелось бы спросить Сергея Клишевича, кого он видит в «отчетливо враждебных экономических группах». Кто эти люди? И по какой причине они, по его мнению, стали «враждебными»? Также, отмечу, некоторую недоинформированность Сергея Клишевича. 

Буквально на днях директор ПВТ Всеволод Янчевский рапортовал о рекордной прибыли резидентов ПВТ, что никак не коррелирует со словами депутата о «целом анклаве, который никак не зависит от национальной экономики». Налоги с этой прибыли ПВТ пошли также на зарплату депутатам и делегатам ВНС".


С., CEO стартапа:

"Депутат Клишевич, как и любой гражданин, имеет право на мнение. Комментировать тут нечего — цифры видят все. ПВТ заработал за прошлый весьма непростой год 2,7 миллиардов долларов валюты для страны. В то время как, для сравнения, ликвидные валютные резервы Нацбанка составляют около 3,5 миллиардов. Я не знаю, какие аргументы нужно приводить чтобы перебороть язык цифр.

У государства хватает внеэкономических инструментов подавления нелояльных, чем оно охотно и занимается. При этом от отъезда айтишников им если и станет хуже, то не сильно и ненадолго. А вот где будет брать валюту государство, вопрос интересный. Моё мнение: власть будет терпеть ИТ, а ИТ — власть, стараясь пересекаться как можно меньше".


Кирилл Голуб, инвестор, бизнес-ангел:

"Я это комментировать не буду — это всё равно, что бросаться чужими экскрементами. Нормальный человек почистит себя и отойдёт подальше".
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