+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Alibaba больше не главный ритейлер Китая

Китайский онлайн-ритейлер Pinduoduo в среду представил отчёт за последний финансовый квартал 2020 года.

Из него следует, что компания смогла впервые обогнать своего главного соперника в стране, Alibaba, по размеру активной аудитории в год, пишет Bloomberg.

В 2020-м количество ежегодных активных пользователей Pinduoduo достигло 788 млн — +35% год к году. Интернет-магазины Alibaba насчитывают 779 млн покупателей.

В декабрьском квартале продажи Pinduoduo увеличились на 146% к аналогичному периоду годом ранее до $4,1 млрд, побив прогнозы аналитиков примерно в $3 млрд. 

По темпам роста доходов платформа в несколько раз опережает конкурентов Alibaba и JD.com — в особенности благодаря тому, что в онлайн-магазинах начинает закупаться всё больше жителей из менее развитых городов, и растущему спросу на продовольственные товары. В этом сегменте Pinduoduo хочет выйти в лидеры на мировом уровне.

Как пишет издание, котировки Pinduoduo за прошлый год подскочили более чем в 4 раза и поставили рекорд 17 февраля, но позже подешевели на фоне сброса акций технологических компаний и внимания китайских властей к местным интернет-гигантам.

Также в среду об уходе в отставку объявил основатель и председатель Pinduoduo Колин Хуан, который занимает третье место в списке самых богатых людей Китая. Его должность займёт гендиректор компании Лэй Чэнь.
Источник: dev.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]