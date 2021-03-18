Калий как драйвер для белорусского бюджета-2021

Но если от экспортных пошлин на нефтепродукты белорусский бюджет в этом году ожидает получить всего BYN0,3 млрд (по факту должно быть гораздо больше, учитывая, что бюджет сверстан исходя из цены на нефть USD40 за баррель, а нефть в этом году торгуется вблизи USD60), в то время как от экспортных пошлин на калийные удобрения – более чем в 5 раз больше: BYN1,6 млрд.





Неслучайно экспорт калийных удобрений белорусские власти в этом году взяли под особый патронат.





В 2020 г. бюджет получил нужный объем экспортных пошлин от экспорта калия

В 2020 году правительство оценивало объемы белорусского экспорта калийных удобрений в 9,96 млн тонн (в физическом весе). Ожидалось, что при ставке экспортной пошлины на калийные удобрения в EUR55 за тонну бюджет получит BYN1,4 млрд.





В первой половине 2020 года конъюнктура на калийном рынке по-прежнему оставалась неблагоприятной: высокий уровень предложения и остатков удобрений на складах продолжал давить на цены. Проблемы создавали также отсутствие контрактов с крупнейшими потребителями – Китаем и Индией.





В результате многим крупным игрокам калийного рынка пришлось сокращать свои производственные программы. «Беларуськалий» также с сентября 2019 года по апрель 2020 года был вынужден снизить загрузку примерно на 30%.





Как известно, хлористый калий не торгуется на товарных биржах: продавцы ежегодно договариваются о поставках хлоркалия с ключевыми потребителям в Китае и Индии о поставках, и эти цены задают тон всему мировому рынку. Таким образом, условия долгосрочных контрактов на поставку в Индию и Китай традиционно становятся индикаторами минимальной цены для остального рынка.





Ключевыми игроками на калийном рынке являются ОАО «Белорусская калийная компания» (БКК, спецэкспортер белорусских калийных удобрений с 2013 года), канадские производители Nutrient и Mosaic, израильская компания ICL и иорданская APC, немецкая компания K+S и российский «Уралкалий».





Эксперты отмечают, что каждая из этих компаний выстраивает стратегию своей работы на рынке самостоятельно, исходя как из текущей коньюнктуры, так и из долгосрочных прогнозов.





Степень ответственности поведения основных игроков на рынке эксперты оценивают в том числе и по таким показателям, как изменение объемов производства и экспорта в сложной для рынка ситуации и в канун подписания крупных контрактов с Индией и Китаем, когда всем производителям хлоркалия важно сбалансировать рынок.





В 2020 году из-за коронавируса переговоры по заключению контрактов с Китаем и Индией сильно затянулись. В результате «Беларуськалий» не имел контрактов на поставку удобрений в Китай с июля 2019 года по апрель 2020 года, а в Индию – с июля по октябрь 2019 года.





БКК является одним из крупнейших мировых экспортеров калийных удобрений, что предопределяет ее лидирующую роль при подписании долгосрочных контрактов с крупнейшими мировыми импортерами хлоркалия.





В конце апреля 2020 года БКК подписала годовой контракт с Китаем на поставку удобрений по USD220 за тонну (на USD70 ниже предыдущего контракта). Вслед за этим 18 мая БКК подписала годовой контракт с крупнейшей индийской компанией IPL на поставку калийных удобрений по цене USD230 за тонну (на USD50 ниже предыдущего контракта).





Эти договоренности подстегнули спрос калийные удобрения, так как они стали еще более доступными для аграриев. Важным фактором поддержки спроса стала также государственная поддержка сельского хозяйства как в развитых, так и в развивающихся странах ввиду прогнозов ООН об угрозе голода в мире.





В результате крупнейший в мире производитель хлоркалия – канадская компания Nutrien сообщила о рекордных в ее истории продажах калийных удобрений за 9 месяцев 2020 года. В США с увеличением посевных площадей спрос на удобрения достиг 9 млн тонн.





Рекордный уровень закупок в 2020 году продемонстрировали бразильские сельхозпроизводители – 11,24 млн тонн. В Индию было поставлено 5,2 млн тонн – это максимум за последние десять лет.





Эксперты отмечают, что в целом позитивная динамика второй половины 2020 года нивелировала спад, зафиксированный в первом полугодии. В результате в 2020 году, по данным Green Markets, потребление хлористого калия в мире увеличилось на 3,9% до 68,9 млн. тонн.





Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в декабре сообщил журналистам, что «Беларуськалий» в 2020 году поставит рекорды по добыче руды и выпуску удобрений – около 12 млн тонн (в физическом весе). Отметим, что за последние пять лет «Беларуськалий» только за счет модернизации действующего производства увеличил производственную мощность более чем на 3 млн тонн до 12,9 млн. тонн.





Согласно данным Белстата, «Беларуськалий» в 2020 году увеличил выпуск калийных удобрений на 2,8% к уровню 2019 года до 7,554 млн тонн (в пересчете на 100% содержание питательных веществ Коэффициент пересчета питательного вещества в физическую массу калийных удобрений – 1,67).





По данным официальной статистики, Беларусь увеличила экспорт калийных удобрений в 2020 году на 14,68% по сравнению с 2019 г до 7,143 млн тонн (в пересчете на 100%-ное содержание питательных веществ).





При этом в стоимостной выражении экспорт калийных удобрений снизился, согласно данным Белстата, на 12,8% в сравнении с 2019 годом до USD2,413 млрд. Крупнейшим покупателем калийных удобрений была Бразилия, куда было отгружено продукции на USD522 млн, в Китай экспорт составил USD320,7 млн, в Индию – USD290 млн.





Учитывая заметный рост физических объемов экспорта белорусских калийных удобрений, можно предположить, что калий полностью оправдал прогнозы бюджета-2020 относительно объема экспортных пошлин.





Позитивный для калийщиков 2021 год: растут спрос и цены

Эксперты отмечают, что в 2021 году спрос на калийные удобрения растет и мировые цены продолжают стремительно восстанавливаться.





По данным Минсельхоза США, в начале 2021 года спрос на сельскохозяйственную продукцию в мире значительно превысил предложение из-за слабой динамики производства вследствие неблагоприятных погодных условий в США и Южной Америке. В результате цены на аграрную продукцию выросли до рекордных уровней, что стимулирует спрос на удобрения.





В США в январе цены на гранулированный калий повысились на 31% относительно середины 2020 года – до USD335 за тонну (на условиях FOB NOLA). В Бразилии цена хлористого калия на условиях CFR за декабрь 2020 – январь 2021 года выросла более чем на 10%.





В Юго-Восточной Азии, по данным агентства ICIS, калийные котировки к февралю 2021 года подорожали почти на 12% по сравнению с августом 2020 года (до USD268 за тонну).





БКК 29 января объявила о подписании нового годового контракта на поставку в Индию 800 тыс. тонн калийных удобрений по цене USD247 за тонну на условиях CFR. 10 февраля был подписан контракт с консорциумом китайских покупателей, цена также составила USD247 за тонну – на 12,3% выше цены 2020 года.





БКК отметила, что «подписание нового китайского контракта вслед за заключенным индийским создает прочный фундамент для устойчивого спроса на калий и стимул для положительной ценовой динамики».





Другие производители – «Уралкалий», немецкая K+S, а также канадская Nutrien и ее трейдер Canpotex – посчитали такую цену заниженной. В частности, вице-президент Nutrien Кен Зейтц заявил, что «контракт был заключен на высшем правительственном уровне с ограниченным коммерческим участием».





На калийном рынке подобного рода дискуссии вокруг цен по заключенным контрактам с крупнейшими покупателями хлоркалия возникают постоянно.





Очевидно, что для БКК и «Беларуськалия» как одного их крупнейших мировых производителей хлоркалия наращивание объема экспорта любой ценой не является самоцелью. Ключевая задача, которая была приоритетной для производителя и экспортера калийных удобрений, – максимально увеличить отдачу от экспорта.





Заявление вице-президента Nutrien о том, что «контракт был заключен на высшем правительственном уровне с ограниченным коммерческим участием», вероятно, основано на словах Александра Лукашенко.





В январе 2021 года Лукашенко в ходе телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином попросил его увеличить объем закупки калийных удобрений в Беларуси. Как сообщала пресс-служба президента, на призыв белорусского лидера проработать это соглашение китайский представитель ответил положительно.





Оживление на калийном рынке обострит конкуренцию за потребителя

Эксперты прогнозируют, что спрос на калийные удобрения будет расти и дальше, что позитивно отразится на ценах.





Старший аналитик Центра экономического прогнозирования АО «Газпромбанк» Нина Адамова отмечает, что в первой половине 2021 года высокий уровень цен на аграрную продукцию продолжит стимулировать увеличение объема закупок удобрений, в том числе и хлоркалия. Она прогнозирует: в 2021 году мировой спрос вырастет почти на 2% и превысит 70 млн тонн.





Вместе с тем эксперт отмечает, что российские и белорусские поставщики планируют нарастить объемы производства. В результате и предложение на мировом рынке может увеличиться на 5%.





Отметим, что в январе 2021 года «Беларуськалий» увеличил производство калийных удобрений на 86,1% к уровню января 2021 года до 700,3 тыс. тонн (в пересчете на 100-процентное содержание питательных веществ).





Очевидно, что оживление на калийном рынке является предпосылкой к наращиванию производства калийных удобрений и обострению конкуренции за потребителя.





Ключевыми конкурентными факторами в условиях нарастающей конкуренции на калийном рынке для производителей хлоркалия будут такие позиции, как затраты на сырье и энергоресурсы, оптимальная логистика доставки удобрений к основным потребителям и портам отгрузки, а также эффективность перевалочных мощностей.





Для БКК, которая сегодня поставляет калийные удобрения более чем в 100 стран мира и продолжает осваивать новые рынки, эти позиции особенно важны на фоне острейшего политического кризиса в Беларуси и усиления санкционного давления на белорусские власти. Поэтому компании предстоит сильно постараться, чтобы на таком неблагоприятном политическом фоне не растерять свои конкурентные преимущества.







