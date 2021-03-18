"Зачистив политическое пространство, режим Лукашенко приступил к экспроприации имущества как врагов, так и бывших друзей-соратников, - пишет Усов.





Конечно, в первую очередь это может быть связано с необходимостью изыскать новые средства для продолжения террора, и тогда экспроприация приобретет массовый характер.





С другой стороны политика грабежа - это дополнительная форма политического террора и консолидации элит вокруг Лукашенко, а также процесс перераспределения ресурсов и обогащения обновленной правящей верхушки и силового аппарата".