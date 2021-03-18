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Мнение: Зачистив политическое пространство, режим приступил к экспроприации имущества

Политолог Павел Усов прокомментировал ситуацию с задержанием некогда одного из самых приближенных к Лукашенко олигархов Юрия Чижа, о чем стало известно накануне.

"Зачистив политическое пространство, режим Лукашенко приступил к экспроприации имущества как врагов, так и бывших друзей-соратников, - пишет Усов. 

Конечно, в первую очередь это может быть связано с необходимостью изыскать новые средства для продолжения террора, и тогда экспроприация приобретет массовый характер. 

С другой стороны политика грабежа - это дополнительная форма политического террора и консолидации элит вокруг Лукашенко, а также процесс перераспределения ресурсов и обогащения обновленной правящей верхушки и силового аппарата".
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