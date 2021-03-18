В России запретили ввоз яблок из Беларуси из-за "санкционки"

По документам яблоки были брестскими, а по маркировке - польскими. Фото: Павел Мартинчик





О том, что с 17 марта запрещаются поставки яблок в Россию из Брестской области, сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве уточнили, пишет kp.by, что введение запрета связано с попытками провоза на территорию РФ санкционных продуктов.





- С 17 марта 2021-го года вводятся временные ограничения на ввоз свежих яблок, экспортируемых или произведенных в Брестской области Беларуси. Это сделано с целью недопущения поставок в Россию санкционной продукции, - прокомментировали в пресс-службе.





В Россельхознадзоре подчеркнули свою обеспокоенность, непрекращающимися попытками ввоза из Беларуси в Россию «санкционки». Так, 9 марта было задержано еще одно ТС с польскими яблоками под видом брестских. При этом к грузу с санкционной продукцией прилагался фитосанитарный сертификат, выданный Главной госинспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси, документально подтверждавший белорусское происхождение яблок. Но маркировка свидетельствовала о польском происхождении фруктов.





- Введенные ограничения будут действовать до момента, когда будет предоставлена информация о мерах, принятых в Беларуси для предотвращения повторения подобных нарушений. При этом Россельхознадзором должна быть признана их эффективность, - подчеркнули в ведомстве.







