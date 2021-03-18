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Последний двигатель, который выпустит компания, станет бензиновый мотор W12, который находится в разработке. Он будет использоваться во флагманском седане А8 Horch, пишет biz.liga.net. С завершением жизненного цикла двигателя, его производство прекратится.





Также Audi не будет совершенствовать двигатель V10, который сейчас устанавливают на новых моделях Audi R8 и Lamborghini Huracan.





Отказавшись от разработки новых двигателей, Audi сконцентрируется на модернизации уже существующих силовых агрегатов, чтобы соответствовать экологическим стандартам "Евро-7", вступающим в силу с 2025 года.





В течение ближайших 10-15 лет Audi полностью откажется от классических бензиновых и дизельных двигателей, в том числе и от гибридных установок. Компания будет производить только электромобили.





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