



Здание Deutsche Bank Hochhaus





Эти показатели приведены в отчете банка, пишет nv.ua, и они лучше ноябрьских оценок, которые составляли соответственно 5,9% и 4,5%.





Благоприятными факторами для экономики эксперты назвали значительный прогресс в контроле над пандемией COVID-19 и вакцинацию, которая может привести к коллективному иммунитету в ближайшее время, а также широкомасштабные меры финансовой поддержки в США и Европе.





Кроме того, аналитики указали на огромные накопленные сбережения и отложенный спрос, которые будут освобождаться по мере прогресса в вакцинации.





Локомотивами глобального подъема в 2021 году станут Китай, Индия и США.





Аналитики ожидают ускорения темпов роста потребительских цен этим летом, однако скачок инфляции, скорее всего, будет временным.





Рост глобального ВВП в первом квартале текущего года составит 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, во втором квартале — 1,4%, в третьем — 1,8%, в четвертом — 1,3%.





Экономика США увеличится соответственно на 1,5%, 2,1%, 2% и 1,7%. В Китае ожидается подъем на 1,6%, 1,5% 1,4% и 1,3% соответственно.





Ранее сообщалось, что и МВФ улучшил прогноз восстановления мировой экономики.





Редактор: Александр Иванов