Купит ли Газпром «Гродно Азот»?

— Это очень важный проект стоимостью €1,3 млрд. И белорусское правительство сейчас занимается поиском финансирования для реализации этого проекта. Они ищут крупных промышленных партнеров и, возможно, Газпром мог бы быть одним из них, — сказал Марио Бальди.



















