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Купит ли Газпром «Гродно Азот»?

Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Беларуси Марио Бальди не исключает возможную продажу ОАО «Гродно Азот» ПАО «Газпром», сообщил телеграм-канале «Стачком Азота».

Купит ли Газпром «Гродно Азот»?
— Это очень важный проект стоимостью €1,3 млрд. И белорусское правительство сейчас занимается поиском финансирования для реализации этого проекта. Они ищут крупных промышленных партнеров и, возможно, Газпром мог бы быть одним из них, — сказал Марио Бальди.


 Ранее сообщалось, что если брать только российские аналоги, то «Акрон» стоит примерно 12 годовых EBITDA, «Фосагро» — ~8 годовых EBITDA. Если взять среднее из них (10), то получим чуть более высокую оценку «ГродноАзот» в размере ~$1 млрд с долгом и ~$800 млн — за вычетом долга.
"Белорусский партизан"
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