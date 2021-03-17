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Беларусь опять качает азербайджанскую нефть на Мозырский НПЗ

Беларусь до 21 марта будет использовать южную ветку нефтепровода «Дружба» в реверсном режиме для прокачки азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ.

Об этом сегодня сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
По его словам, в этой связи будет остановлена прокачка российской нефти по территориям Беларуси и Украины в Словакию и Венгрию, пишет afn.by

"В соответствии с планом, до 21 марта остановлена прокачка по южной ветке "Дружбы" по Беларуси и Украине на Будковице (Словакия) и Фенешлитке (Венгрия) из-за реверсной поставки на Мозырь из нефтепровода Одесса - Броды партии азербайджанской нефти", - сказал Демин, которого цитирует ТАСС.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.
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