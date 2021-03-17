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Чудеса в решете: Белстат отчитался о росте ВВП

Внутренний валовый продукт Беларуси за январь-февраль, по версии Национального статкомитета, вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-февраль 2021 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 23,3 миллиарда рублей, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января-февраля 2020 года", - утверждают в Белстате.

Кстати, по итогам января Белстат заявлял о невероятном росте ВВП на 1,3%! Тогда получается, что в феврале ВВП, даже по официальной версии, упал на 0,5%.

Но с учетом, как Белстат информирует нас, например, о смертности в стране за прошлый год и других "достижениях" режима, официальной статистике верить нельзя.

А можно только догадываться, за какие такие "заслуги" Лукашенко в конце минувшего года наградил главу Белстата Инну Медведеву орденом Почета.  Случайных людей в списке награжденных не было - только силовики и пропагандисты.
"Белорусский партизан"
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