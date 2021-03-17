Чудеса в решете: Белстат отчитался о росте ВВП





"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-февраль 2021 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 23,3 миллиарда рублей, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января-февраля 2020 года", - утверждают в Белстате.





Кстати, по итогам января Белстат заявлял о невероятном росте ВВП на 1,3%! Тогда получается, что в феврале ВВП, даже по официальной версии, упал на 0,5%.









А можно только догадываться, за какие такие "заслуги" Лукашенко в конце минувшего года наградил главу Белстата Инну Медведеву орденом Почета. Случайных людей в списке награжденных не было - только силовики и пропагандисты.