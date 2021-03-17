Родственники подтверждают задержание Чижа - КГБ не комментирует

Задержан известный белорусский бизнесмен Юрий Чиж, о чем сообщает со ссылкой на свои источники nn.by. По данным издания, он несколько дней провел в Москве и был задержан по возвращении вечером 15 марта. Родственники Юрия Чижа подтвердили «Онлайнеру» его задержание. По их словам, бизнесмена действительно задержали 15 марта.

Напомним, вместе с Юрием Чижом задержаны и руководители нескольких компаний, которые оставались у бизнесмена. Претензии возникли к топ-менеджеру «КварцМелПрам» — это предприятие в Малоритском районе, обеспечивающее мелом Березовский завод стройматериалов. Последний, к слову, тоже принадлежит Чижу.

Предположительно задержан и кто-то из руководителей компании «Данпрод», сообщает «Наша Нива». Это предприятие в Воложинском районе, которое занимается свининой.

Силовики также пришли в «НефтеХимТрейдинг» — один из последних бизнесов Чижа, который успешно продолжал работать. Но в конце февраля «Белнефтехим» на полгода приостановил для заправок действие лицензии на розничную торговлю нефтепродуктами.

Официально госорганы не комментируют информацию о задержании Юрия Чижа. В СК Office Life ничего не смогли сказать по поводу задержания бизнесмена, а в КГБ ответили кратко: «Пока без комментариев».

По мнению nn. by, нынешняя ситуация перекликается с уголовным делом 2016 года, когда бизнесмена задерживали по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Тем не менее тогда дело до суда не дошло. Чиж признал вину и компенсировал ущерб. Но на данный момент он якобы все еще остался должен и государству, и партнерам по бизнесу, которые пытались получить деньги через суд.

Однако буквально на днях Экономический суд города Минска после долгого перерыва возобновил заседание по делу о банкротстве компании «Трайпл», основного юрлица уходящей бизнес-империи Юрия Чижа.

OL подробно освещает этот процесс. Главный вопрос на сегодня: банкротить компанию и провести ее через процедуру санации.





Бизнес-империя Чижа: что в ней было и что от нее осталось





До недавнего времени бизнес-империя Юрия Чижа работала в самых разных секторах — от ретейла до строительства. Сейчас она испытывает большие проблемы. По ряду юрлиц в судах рассматриваются дела о банкротстве.





Например, в Экономическом суде города Минска идет процесс банкротства основного юрлица Чижа — компании «Трайпл». Суть дела в том, что это юрлицо поручилось за другие компании, долги которых оказались слишком большими.





Поручительства занимают 66% в общем объеме кредиторской задолженности «Трайпл» (в целом долги превышают 182 млн рублей). В основном вниз тянут финансовые обязательства Березовского комбината силикатных изделий и «Кварцмелпрома».





У комбината, по данным на январь 2021 года, общая сумма требований кредиторов превышает 42,78 млн рублей (в том числе пеня — примерно 6 млн). Активы компании оцениваются примерно в 41,1 млн. Срок санации, который ей дал суд, истекает совсем скоро — 7 апреля 2021 года.





Часть мощностей комбината загружены и производят стройматериалы. Но долги пока не может покрыть ни само ОАО, ни материнская компания «Трайпл». Предприятие расположено в родных краях Юрия Чижа — Березовском районе Брестской области. Там, в райцентре Береза, Чиж построил ледовый дворец.





Более двух лет назад компания «Трайпл» заложила это здание под обеспечение жилищных облигаций. Бумаги были выпущены для финансирования строительства жилого комплекса «Мармелад» на окраине Минска. Это один из последних строительных проектов Юрия Чижа.





Кроме строительства, у «Трайпла» остались как минимум две дочерние компании: «совхоз» и салон красоты. Последний, как заверили представители «Трайпла» на одном из недавних заседаний в экономическом суде, пользуется спросом. Продано большое количество сертификатов на его посещение.





Еще один проект Чижа — строительство этнокомплекса «Наш родны кут Сабалі» на малой родине предпринимателя, у деревни Соболи. Участок был выделен недалеко от оживленной трассы М1 (Брест — Минск — граница с РФ). То есть комплекс планировали окупить за счет туризма и придорожного сервиса. Однако недавно землю у Чижа забрали — довести дело до конца ему не суждено.





Долгое время Чиж был известен и как «патрон» футбольного клуба «Динамо». Прямо и через свои компании бизнесмен был фактически основным владельцем спортивного актива. Однако в 2019 году власти сумели аннулировать его долю через суд.





В свое время группа компаний Чижа вложила в клуб более $1 млн. Эти траты никак не компенсированы со стороны государства. По заверению «Трайпла», Андрей Шорец, будучи мэром Минска, предлагал продать властям долю Чижа (прямую и косвенную) за 1 млн рублей, но сделка не состоялась.





Другой известный бизнес некогда могущественного предпринимателя — сеть АЗС («НефтеХимТрейдинг»). На данный момент проект также на грани закрытия. Власти приостановили лицензию на розничную торговлю нефтепродуктами с 22 февраля по 21 августа 2021 года.





В Минске долгое время развивалась и торговая сеть ProStore. Это был и ретейл, и сдача коммерческой недвижимости в аренду (площади в ТЦ). Однако из-за крупных проблем в бизнесе пришлось продать недвижимость банкам.





Затем одна из компаний Чижа взяла эту недвижимость в лизинг, но позже все равно лишилась большей части ТЦ, они стали отходить в основном к сети GREEN. Часть юрлиц ProStore банкротится.





Кроме того, у Чижа была компания «Вариант», производившая окна. Суд установил для нее срок ликвидации: до 28 мая 2021 года.





Фактически на данный момент у Чижа остались строительный бизнес в рамках компании «Трайпл», дочерний салон красоты (по некоторым данным, контролируется его женой) и агрокомпания «Трайпл-Агро» (производит молоко и зерно).





У Чижа были доли и в других бизнесах. Например, это дистрибьюция БелАЗов в России. В 2020 году в один из российских судов поступил иск супруги Чижа по поводу акций ЗАО «Торговый дом «БелАЗ». Жена хотела опротестовать продажу 4%, которую Юрий Чиж совершил без ее ведома.





Также в конце 2020 года данные российской картотеки судебных дел гласили, что Елена Лагун (известна как совладелица ряда компаний-дистрибьюторов техники БелАЗ) пыталась судиться с дочерью Юрия Чижа Татьяной за доли в компании «Центр технической поддержки «БЕЛАЗ-24» (основной вид деятельности — ремонт машин и оборудования).





По неофициальным данным, часть бизнеса Алексея Олексина, в том числе компания «Энерго-Оил», владеющая сетью «Табакерка», ранее была в руках Юрия Чижа.