Прикупить успели? Доллар снова пошел в рост

Курс доллара вырос на 0,0053 BYN до 2,5971 BYN/USD — максимума за 7 дней.





За последние четыре торговых сессии доллар дорожает уже третий раз, но общее укрепление составило всего 0,0039 BYN.





Курс евро снизился лишь на 0,0002 BYN до 3,0898 BYN/EUR, но это минимум за 55 дней.





Стоимость евро уверенно двигается вниз. Так, за последние девять торгов евро дешевел восемь раз, а суммарное снижение составило уже 0,0633 BYN.





Курс российского рубля опустился всего на 0,0005 BYN до 3,5535 BYN/100 RUB и покинул максимум за 195 дней.





Сейчас стоимость сотни российских рублей продолжает находиться вблизи максимума за 6,5 месяцев.





Центробанк России

Российский рубль немного притормозил укрепление к доллару на торгах валютной биржи в Москве. К 11:30 средневзвешенный курс доллара вырос на 14 копеек до 73,1019 российских рублей и покинул минимум ровно за три месяца.





Если бы вчера доллар подешевел ещё на копейку, то он оказался бы на минимуме за 7,5 месяцев с конца июля 2020 года.





Средневзвешенный курс евро сегодня снизился на 6 копеек до 86,93 российских рублей — минимума за семь месяцев.