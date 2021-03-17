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СМИ: снова задержан Юрий Чиж

Задержан некогда приближенный к Лукашенко бизнесмен Юрий Чиж.


Известный белорусский бизнесмен Юрий Чиж был задержан вечером 15 марта. Об этом сообщили два независимых источника, сообщает «Наша Нiва». 

Вместе с Чижом были задержаны руководители нескольких его компаний. 

Претензии у силовиков возникли к руководству предприятия «Кварцмелпром», предположительно был задержан один из руководителей предприятия «Данпрод» в Воложинском районе, также сотрудники правоохранительных органов пришли в «Нефтехимтрейдинг».

Суть дела перекликается с предыдущим уголовным делом против Чижа в 2016 году, когда он был задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Но тогда его выпустили после признания вины и компенсации ущерба. 

Подробности у по ссылке
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