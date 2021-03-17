В связи с очередным повышением розничных цен на автомобильное топливо - с 16 марта - «Белнефтехим» пояснил ценовую стратегию. Старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии Myfin.by высказал свое мнение на этот счет.





«Белнефтехим» отмечает, что «принятая ценовая стратегия изменения предельных максимальных цен на нефтепродукты не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю направлена на снижение чувствительности стоимости топлива к колебаниям цены на нефть на внешних рынках».





С 1 по 12 марта 2021 года средняя котировка нефти достигла 67,2 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 года выросла на 22,5%, обратили внимание в «Белнефтехиме».





Проведенный мониторинг ценовой ситуации на рынках сопредельных европейских государств показывает, что на фоне значительного роста цен на нефть цены на нефтепродукты на указанных рынках увеличились на 10-16%.





Как сказано в сообщении «Белнефтехима», в Беларуси с начала года цены на топливо выросли на 3,3% и остаются ниже цен в Украине на 30%, в Польше и Прибалтике – на 45–50%, и выше, чем в Российской Федерации, на 9 -13%.





Старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб:





- Объяснение «Белнефтехима» о причинах роста цен на топливо выглядит не очень убедительно. Мы уже привыкли к тому, что невзирая на то, что происходит с ценами на нефть, цены на топливо на внутреннем рынке регулярно растут. То есть жесткой привязки к динамике мировых цен на нефть нет.





В прошлом году цены на бензин только несколько раз (может, раза три) снижались на одну копейку, а несколько десятков раз - росли. При том что цены на нефть устойчиво падали первые четыре месяца 2020 года, то есть, в течение одной трети года. Нельзя сказать, что столько же времени и на такую же глубину у нас дешевело моторное топливо.





Что касается сравнения с соседними странами, во-первых, хорошо бы перепроверить эти цифры, на которые ссылается «Белнефтехим», - на сколько дороже топливо у соседей.





Во-вторых, даже «Белнефтехим» признает, что дешевле топливо в России. Основной автомобильный трафик у нас, безусловно, с Россией. И понятно, что машины, которые едут туда, будут заправляться после границы - на территории РФ. Аналогично автомобили, которые едут из России, будут пополнять баки до въезда в Беларусь.





Это стимулирует продажу топлива в России, а не в Беларуси.





В отношении ссылки на то, что в Польше или странах Балтии топливо дороже: хорошо бы это соотнести с доходами населения и посмотреть, сколько литров топлива могут позволить себе граждане там за свою среднюю зарплату.





Я сомневаюсь, что в этих странах это будет больше. При сравнении цены с Украиной, тут надо отметить, что в Украине нет жесткого регулирования цен на топливо, цены могут отличаться в разных сетях заправок. Цена на топливо является рыночной и колеблется в соответствии со спросом и предложением.





Важный момент, что очень большую долю в наших розничных ценах на топливо составляют налоги и акцизы. И, если речь идет о рентабельности нефтепереработки, теоретически можно было бы регулировать путем снижения акцизов. Тут же видна попытка решить все проблемы за счет кошелька автомобилистов.