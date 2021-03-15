Китай приказал Alibaba продать медийные активы, заблокировал браузер





Медийный портфель Alibaba включает печатные и интернет-издания, соцсети, рекламные и телестудии, пишет Bloomberg. Alibaba владеет старейшей англоязычной газетой Гонконга South China Morning Post, а также крупной долей Weibo (аналог Twitter) и Youku (один из самых крупных в Китае стриминговых сервисов).





Переговоры о продаже SCMP начались в прошлом году. Покупатель пока не найден, но ожидается, что это будет китайская организация, говорит информатор Reuters.





В прошлом году поводом для возмущения Пекина стал скандал вокруг Цзяна Фана — президента интернет-магазинов Taobao и Tmall, которыми владеет Alibaba. Чиновники заподозрили неладное, когда из соцсетей, включая Weibo, стали пропадать посты и комментарии с упоминанием его интрижки. Особенное негодование вызывали масштабы и скорость, с которой подчищались посты. В итоге соцсеть наказали за цензуру.





Регуляторы были шокированы, когда позже отследили активы Alibaba в медиасфере, и попросили сократить присутствие в ней. Пекин опасается, что через них компания может управлять общественным мнением, а это — серьёзная угроза для компартии и правительственной пропаганды, отмечает Bloomberg. Любой придуманный Alibaba план должен будет получить одобрение властей.





Основатель Alibaba Джек Ма является одним из самых успешных китайских предпринимателей. Власти страны обрушились на его техноимперию в прошлом году, когда сорвали IPO финтех-подразделения Ant и запустили антимонопольное расследование против Alibaba.





Но это не единственная жертва стремлений Китая ограничить мощь местных технологических фирм. На прошлой неделе за нарушение рыночных правил оштрафовали Baidu и Tencent — главного конкурента Alibaba.





Во вторник CNBC сообщил, что несколько магазинов Android-приложений, в том числе курируемые Huawei и Xiaomi, удалили либо заблокировали загрузку браузера UC Browser разработки Alibaba. В магазинах Samsung и Apple он пока доступен. Перед этим браузер раскритиковали на гос-ТВ за то, что он позволял частным медицинским клиникам использовать некорректные названия и опережать в выдаче по ключевым словам государственные учреждения. Alibaba уже исправляет проблему.





Днём ранее китайский президент Си Цзиньпин призвал усилить надзор над ИТ-гигантами в стране.