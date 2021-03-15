Китай приказал Alibaba продать медийные активы, заблокировал браузер
Китайское правительство попросило Alibaba отказаться от части принадлежащих ей медиаресурсов, например от газеты South China Morning Post. Власти обеспокоены влиянием техногиганта на общественное мнение и вмешательство в скандал с участием одного из топов в соцсетях, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
Медийный портфель Alibaba включает печатные и интернет-издания, соцсети, рекламные и телестудии, пишет Bloomberg. Alibaba владеет старейшей англоязычной газетой Гонконга South China Morning Post, а также крупной долей Weibo (аналог Twitter) и Youku (один из самых крупных в Китае стриминговых сервисов).
Переговоры о продаже SCMP начались в прошлом году. Покупатель пока не найден, но ожидается, что это будет китайская организация, говорит информатор Reuters.
В прошлом году поводом для возмущения Пекина стал скандал вокруг Цзяна Фана — президента интернет-магазинов Taobao и Tmall, которыми владеет Alibaba. Чиновники заподозрили неладное, когда из соцсетей, включая Weibo, стали пропадать посты и комментарии с упоминанием его интрижки. Особенное негодование вызывали масштабы и скорость, с которой подчищались посты. В итоге соцсеть наказали за цензуру.
Регуляторы были шокированы, когда позже отследили активы Alibaba в медиасфере, и попросили сократить присутствие в ней. Пекин опасается, что через них компания может управлять общественным мнением, а это — серьёзная угроза для компартии и правительственной пропаганды, отмечает Bloomberg. Любой придуманный Alibaba план должен будет получить одобрение властей.
Основатель Alibaba Джек Ма является одним из самых успешных китайских предпринимателей. Власти страны обрушились на его техноимперию в прошлом году, когда сорвали IPO финтех-подразделения Ant и запустили антимонопольное расследование против Alibaba.
Но это не единственная жертва стремлений Китая ограничить мощь местных технологических фирм. На прошлой неделе за нарушение рыночных правил оштрафовали Baidu и Tencent — главного конкурента Alibaba.
Во вторник CNBC сообщил, что несколько магазинов Android-приложений, в том числе курируемые Huawei и Xiaomi, удалили либо заблокировали загрузку браузера UC Browser разработки Alibaba. В магазинах Samsung и Apple он пока доступен. Перед этим браузер раскритиковали на гос-ТВ за то, что он позволял частным медицинским клиникам использовать некорректные названия и опережать в выдаче по ключевым словам государственные учреждения. Alibaba уже исправляет проблему.
Днём ранее китайский президент Си Цзиньпин призвал усилить надзор над ИТ-гигантами в стране.
09:44 17/03/2021
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