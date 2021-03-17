По информации Белстата, дебиторская задолженность на 1 февраля достигла 49,9 млрд рублей (на 22,2% больше, чем на 1 февраля 2020-го), в том числе просроченная — 8,1 млрд рублей, или 16,1% от общего объема дебиторской задолженности.





Кредиторская задолженность на 1 февраля установилась на уровне 60 млрд рублей (на 17% больше, чем годом ранее), в том числе просроченная — 7,8 млрд рублей, или 13% от общего объема кредиторской задолженности.





При этом задолженность отечественных организаций по кредитам и займам на 1 февраля 2021 года составила около 97,3 млрд рублей, что почти на 23% больше, чем на 1 февраля 2020-го. Просроченная задолженность превысила 2,8 млрд рублей, снизившись за год на 1,8%. В подсчетах не учитывали банки, небанковские кредитно-финансовые организации, Банк развития, страховые организации, микроорганизации и малые вневедомственные организации.



