Испанский сервис доставки Glovo намерен зайти на белорусский рынок





Glovo в основном занимается доставкой еды из ресторанов, пишет Office Life, а также товаров из магазинов (как продовольственных, так и непродовольственных). Можно заказать, например, и доставку одежды из химчистки.





Компания основана в 2015 году в Барселоне и работает сейчас в ряде стран Африки, Кыргызстане, Казахстане, Грузии, Италии, Украине, Молдове и т. д. Старается работать там, где нет Deliveroo и Uber Eats.