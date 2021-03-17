Synesis судится с ЕС из-за санкций









Как отмечают в Synesis, первичный документ ЕС состоит из скриншотов «спекулятивных статей в машинном переводе», пишет Office Life. Пять из них, по данным компании, написаны задолго до событий августа 2020 года.









Другой документ ЕС Synesis назвала еще более абсурдным. По мнению компании, восемь статей, которые есть в документе, не имеют никакого отношения к Synesis.





При этом в Беларуси до сих пор нет ни одного постановления в отношении протестующих с упоминанием продуктов компании.





Также Synesis считает, что Совет Евросоюза ошибочно включил в санкционный список две разные с юридической точки зрения компании. Одна из них зарегистрирована в России, а другая — в Беларуси:





«Российское юрлицо не ведет деятельности в РБ и никак не может быть причастно к арестам в Беларуси (даже гипотетически). Уже на этих этапах можно понять, с каким «пристрастием» подходили к делу ответственные лица со стороны Совета ЕС».





В заявлении Synesis также обращается внимание на систему умного города Kipod. ЕС обвинил компанию в том, что эта система использовалась для идентификации участников протестов. Однако в компании отмечают, что этот сервис не может массово распознавать незнакомых системе людей. Он ищет только тех, кто предварительно известен.





Совету ЕС были предоставлены технические документы, подтверждающие невозможность массовой идентификации, а также предлагалось провести независимый технический аудит. Все наши запросы остались без внимания. Ровно как и тот факт, что нет ни одного постановления о привлечении кого-либо к ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях с упоминанием наших систем.



