Минск начинает с Москвой переговоры по газу
Посол Беларуси в России Владимир Семашко уполномочен вести переговоры по проекту протокола о внесении правки в соглашение с Россией в газовой сфере, соответствующее постановление Совмина было опубликовано на национальном правовом интернет-портале.
Семашко разрешено при необходимости вносить изменения, "не имеющие принципиального характера" и подписать данный протокол после достижения договоренности в пределах одобренного проекта.
Суть возможных правок не уточняется.
09:16 17/03/2021
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