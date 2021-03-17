Минск начинает с Москвой переговоры по газу

Посол Беларуси в России Владимир Семашко уполномочен вести переговоры по проекту протокола о внесении правки в соглашение с Россией в газовой сфере, соответствующее постановление Совмина было опубликовано на национальном правовом интернет-портале.