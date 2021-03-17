



Внедорожник Toyota, который также покупают в хозяйства /i.infocar.ua





"Вариантов сэкономить достаточно много. Например, вызывает оправданные вопросы избыточная закупка транспортных средств, не занятых в производстве", говорится в статье Татариновича, опубликованной в мартовском номере ведомственного журнала "Финансы. Учет. Аудит", передает Еврорадио. Цитаты приводит агентство БелаПАН.





Представитель минфина рассказывает со ссылкой на данные ГАИ, что за два года сельхозпредприятия купили и поставили на учет 702 новых автомобиля и микроавтобуса. И только 100 из них были марки Geely, которая собирается в Беларуси.





"Видимо, для выезда "в люди" руководителям хозяйств очень нужны новые Toyota Land Cruiser, Camry и RAV 4, Skoda Kodiaq, VW Tiguan, Caravelle и Multivan, Mercedes Vito и т.д.", — отмечает Татаринович.





Он также пишет о покупке в кохозы внушительного числа бывших в употреблении автомобилей — 1.726. При этом львиная доля из них (65%) затем в течение года снималась с учета, "включая внедорожники Lexus, Toyota Land Cruiser, Volkswagen Touareg (последний поставлен на учет и снят с него вообще в течение одного дня)".





Замминистра считает, что нужно выработать четкие рекомендации по использованию чистой прибыли. Он напоминает, что "в определенной мере прибыль в отрасли сформирована за счет оказываемой государственной поддержки, и она остается внутри сферы". А возвращается немного: в 2019 году, приводит пример Татаринович, "в качестве дивидендов государство и иные собственники получили только 6 миллионов рублей". Оставшаяся же прибыль идет "на текущее потребление", при этом это "никак не регулируется ни профильным министерством, ни облисполкомами".