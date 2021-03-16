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Весна: мировой авторынок вырос на 12%

Мировой авторынок в феврале увеличился на 12,4% до 5 млн 760 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.

Весна: мировой авторынок вырос на 12%
 По итогам первых двух месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 12 млн 454 тыс. единиц (+6,8%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Согласно этим данным, мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 1 млн 382 тыс. машин, что в 4,8 раза выше показателя годичной давности. Как отмечается, положительная динамика фиксируется десятый месяц подряд, чему способствует восстановление экономики страны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом высокий рост спроса в феврале 2021-го обусловлен, в частности, низкой базой прошлого года, когда разразившаяся в стране эпидемия коронавируса практически парализовала потребительский спрос, пишет interfax.by 
В Америке было реализовано 1 млн 184 тыс. автомобилей – на 12,8% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в феврале снизились на 20% до 878,4 тыс. машин.

Продажи автомобилей в странах Восточной Европы остались на прошлогоднем уровне и составили 304,2 тыс. единиц (+0,6%). Стабильный результат в этом регионе по сравнению с Западной Европой обусловлен, в частности, относительно сильными продажами в России, где спрос подстегнуло предстоящее повышение утилизационного сбора на автомобили.

В Южной Америке местные дилеры продали 186,6 тыс. автомобилей, что на 15,1% меньше по сравнению результатом годичной давности.

Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (427,2 тыс. шт., +0,5%), Корею (120,7 тыс. шт., +24,3%) и Канаду (108,3 тыс. шт., -13,9%).
autostat.ru
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