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Не поверите! Белстат утверждает, что доходы беларусов растут

Реальные денежные доходы жителей Беларуси за первый месяц 2021 года увеличились на 4,1% к аналогичному прошлогоднему уровню, сообщает Национальный статистический комитет

"Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе 2021 года составили 104,1% к уровню января 2020 года", - утверждают в Белстате.

Под реальными денежными доходами понимаются денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

По данным Белстата, в общем объеме денежных доходов зарплата занимает 62,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другое) – 25,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 5%.
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