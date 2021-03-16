Не поверите! Белстат утверждает, что доходы беларусов растут

"Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе 2021 года составили 104,1% к уровню января 2020 года", - утверждают в Белстате.





Под реальными денежными доходами понимаются денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.





По данным Белстата, в общем объеме денежных доходов зарплата занимает 62,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другое) – 25,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 5%.







