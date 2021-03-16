Основный смысл проекта не в виртуальном товаре, а в виртуальной примерке обуви. Разработчик на своем сайте поясняет, что среди целей проекта было привлечение аудитории поколения Z и вообще новых клиентов. Также приложение должно помогать в продвижении новых коллекций.





По данным WANNA, среднестатистический пользователь «примеряет» около десяти пар виртуально, а конверсия из приложения в магазин превышает 25%. Сооснователь и глава WANNA Сергей Архангельский считает при этом, что через 5−10 лет именно цифровые товары будут давать большую часть доходов модным брендам.