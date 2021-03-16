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Белорусская IT-компания WANNA и Gucci запустили продажу несуществующих кроссовок

Белорусская IT-компания WANNA и Gucci запустили приложение, в котором можно примерять виртуальные кроссовки. Есть и «цифровая» пара, которую можно купить по цене от $8,99 до $11,99.

Основный смысл проекта не в виртуальном товаре, а в виртуальной примерке обуви. Разработчик на своем сайте поясняет, что среди целей проекта было привлечение аудитории поколения Z и вообще новых клиентов. Также приложение должно помогать в продвижении новых коллекций.

По данным WANNA, среднестатистический пользователь «примеряет» около десяти пар виртуально, а конверсия из приложения в магазин превышает 25%. Сооснователь и глава WANNA Сергей Архангельский считает при этом, что через 5−10 лет именно цифровые товары будут давать большую часть доходов модным брендам.
Источник: officelife
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