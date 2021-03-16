Вчера исполнилось 10 лет письму Национального банка, в котором регулятор всех заверял, что девальвации не будет. Myfin.by вспомнил, какой была девальвация-2011 и поинтересовался мнением эксперта – все ли правильно тогда делал Нацбанк?





Что произошло 10 лет назад?

Кризис-2011, итогом которого стало жуткое падение национальной валюты – курс доллара за год увеличился с 3000 до 8500 неденоминированных рублей (с 30 до 85 копеек в нынешних рублях). Дисбалансы в экономике накапливались несколько лет и уже в конце 2010-го стало ясно, что искусственно сдерживаемый курс белорусского рубля необходимо резко и одномоментно корректировать.





Но «МВФ нам не указ» – белорусские власти строили «эффективную экономику» по своей «уникальной модели» – после предыдущей девальвации несколько лет курс медленно полз вверх. Хотя уже в январе 2011-го прозвучали первые звоночки, больше похожие на набат: резко – примерно в 200 раз – был увеличен биржевой сбор на торгах валютой, что Нацбанк объяснил «необходимостью выравнивания условий сделок с валютой на биржевом и внебиржевом рынках».





От ограничений по импорту до письма спасения

Через полтора месяца, в конце февраля, правительство ввело лимит на покупку иностранной валюты – для расчетов по импорту оборудования и не более 50 тысяч евро в эквиваленте. Стало ясно, что предприятия закупаются валютой – а так как они в основном государственные, то соответствующие лоббисты довели до директоров заводов нужную информацию.





Слухи о грядущей девальвации вскоре дошли до населения, которое поспешило в обменники, коих в ту пору было в разы больше, чем нынче, – возник ажиотажный спрос на валюту. В понедельник, 14 марта, по всей стране выстроились очереди в банки и обменники – белорусы старались спасти свои сбережения. Из-за ажиотажного спроса Нацбанк выпустил 15 марта 2011 официальное заявление. Вот строки из него:





«В связи с появлением в последнее время провокационных слухов о возможной резкой девальвации национальной валюты, получивших широкое распространение благодаря отдельным средствам массовой информации и сети Интернет, Национальный банк сообщает, что данные слухи никоим образом не соответствуют действительности…»





А 17 марта с заявлением выступил глава Нацбанка Петр Прокопович. Тогда родилась, ставшая позже мемной, фраза: «Пока я являюсь главой Национального банка, никакой одномоментной разовой девальвации не будет».













Метания Нацбанка

При этом вечером того же дня Белорусская валютно-фондовая биржа (учредителем которой является Нацбанк) приняла решение о «резервировании средств в белорусских рублях на покупку иностранной валюты до 30 дней». Ранее валюту на бирже можно было купить на следующий день после заявки, а не ждать месяц.





«Это позволит увеличить роль рыночных механизмов выравнивания спроса и предложения, что приведет к снижению объемов и повышению эффективности политики интервенций Национального банка на внутреннем валютном рынке, а также увеличит возможности по более эффективному распределению и использованию валютных ресурсов в экономике» – было сказано в заявлении.





Несколько дней валюта не продавалась вовсе, банки оказались между молотом и наковальней – купить СКВ негде, а отказаться продавать себе дороже – можно нарваться на кары регулятора.









Кризис закончился... Но нет

Через неделю, 22 марта, Нацбанк заявил об отмене этого решения с 1 апреля: «Ажиотажный спрос населения закончился, население успокоилось, но теперь валюту берут еще и предприниматели. Однако предпринимателей мы поддерживать не будем», – сказал по этому поводу глава Нацбанка Петр Прокопович, и добавил, что «кризис закончился, ажиотажный спрос закончился».





Но это все слова, которые с делами у белорусской власти разошлись в тот же день – 22 марта 2011-го Нацбанк известил коммерческие банки о том, что не будет продавать им валюту для последующей продажи населению, и отменяет направленное в банки страны 15 марта письмо, в соответствии с которым банкам разрешалось покупать у него «валюту на поддержку обменных пунктов в связи с наблюдавшимся повышенным спросом на нее со стороны населения».





Огромные очереди у банков по всей стране, драки и дежурства, перепись по номерам – эти чудовищные для нормальной экономики вещи стали признаком весны 2011-го.





Понимая, чем грозит для них вынос вкладов, банки стали вводить лимиты на конвертацию с рублевых карточек, так как Нацбанк ввел ограничение по курсу в сделках с валютой, – не более чем на 2%.





Также банки ввели фактический запрет на выдачу рублевых кредитов, и 28 марта Нацбанк рекомендовал им «ограничить на месяц» выдачу кредитов в белорусских рублях для физических лиц – именно для того, чтобы ограничить возможность конвертирования рублей в иностранную валюту. Но нормативно это «пожелание» не подкрепил.





Запреты не останавливают

Все эти решения и действия не имели никакого эффекта – белорусы продолжили скупать все, что могло сохранить их деньги от девальвации. За неимением валюты в банках – золото, когда Нацбанк прекратил продажу золотых и серебряных слитков за белорусские рубли, – рванули за бытовой техникой и электроникой. Те, кто мог купить валюту – в Евросоюз за подержанными иномарками.





“На фоне этого Национальный банк 31 марта заявил, что «полностью исключает возможность проведения разовой существенной корректировки обменного курса белорусского рубля».





За неимением возможности купить валюту по реальному, а не нарисованному властью курсу, белорусы создали сайт prokopovi.ch, на котором напрямую совершались сделки.





Математически выверенный курс и реальность

Признанной девальвация стала только 23 мая, когда курс взлетел с 3155 до 4930 рублей – таким он был установлен на 24 мая. В тот день белорусский рубль официально девальвировался на 56,2%.





При этом ранее, в начале месяца, Нацбанк сообщил о снятии ограничений по установлению курса на наличном рынке валюты, но установил «потолок» – в 4000 рублей за доллар.





В сентябре власти наконец решились открыть дополнительную сессию на БВФБ, которая и должна была показать реальный курс. Тарас Надольный, заместитель председателя Правления Национального банка Республики Беларусь тогда пустил в народ новый мем про математически выверенный курс:





"Допускаем, что будет происходить некоторое отклонение курса валюты в сторону увеличения. Но мы определили, что курс в пять тысяч рублей математически выверен, оправдан экономически".





К концу 2011 года официальный курс доллара был установлен на уровне 8380 белорусских рублей против 3000, которые давали за доллар 1 января 2011. Девальвация составила рекордные даже по мировым масштабам 179%.





Ходьба по граблям

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительного директора аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук прокомментировал – насколько разумно действовал 10 лет назад регулятор?





– Если мы посмотрим сегодня на состояние белорусского рубля, на цену национальной валюты по отношению к другим, то поймем, что она никогда не была свободной. Она всегда в той или иной мере регулировалась государством. И количество искажений порой становилось таким большим, что нельзя было обойтись без серьезных последствий для экономики.





Но белорусские власти в 2011-м так и не выучили уроков – 2014-й показал, что они не понимают состояния денежного рынка, государственных финансов, производства, финансовых потоков.





И курс будет таким, как удобно и выгодно полисимейкерам. Они, не понимая сути инфляции, того, насколько важно иметь объективно свободный показатель цены национальной валюты, того, чтобы субъекты хозяйствования могли эту цену корректировать. Когда разрыв между их искусственными модельками и реальностью достиг критического предела, ситуация «выстрелила».





К сожалению, с 2011 года прошло 10 лет, но до сих пор не сделано в этой политике изменений – по-прежнему курс рубля в той или иной степени регулируется, свободной цены нет, ограничения остаются. Из-за этого регулярно возникающие трещины в системе макроэкономической стабильности, которые будут повторяться. В том числе и в 2021 году.





Это будет неизменным до тех пор, пока белорусские власти не усвоят базовый урок науки «экономика» – цены на ресурсы, активы, факторы капитала должны быть свободными. Чтобы давать лучший результат для экономики и людей.





А так как до сих пор этого нет, мы обречены на периодические волны девальвации, инфляции с переносом груза ошибок на плечи тех белорусов, кто на самом деле честен, справедлив и выполняет свои обязательства.