Грабеж! Бензин подорожал в седьмой раз с начала года - уже почти на 4%!

Таким образом, с 16 марта автомобильное топливо в Беларуси дорожает на 1 копейку. Цены составили: на АИ-92-К5-Евро – 1,77 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,87 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,09 рубля, ДТ – 1,87 рубля.





В «Белнетехиме» отметили, что с 1 по 12 марта средняя котировка нефти достигла 67,2 доллара за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь выросла на 22,5%, тогда как цены на нефтепродукты на рынках сопредельных европейских государств увеличились на 10-16%. В концерне добавили, что в Беларуси цены на топливо ниже цен в Украине на 30%, в Польше и Прибалтике – на 45 – 50%, но выше, чем в России, на 9-13%.





С начала года топливо в Беларуси подорожало на 7 копеек, в том числе АИ-92-К5-Евро – на 4,1% рубля, АИ-95-К5-Евро – на 3,9%, АИ-98-К5-Евро – на 3,5%, ДТ – на 3,9%.





В 2020 году цены на топливо менялись 16 раз. И хотя в прошлом году отмечалось как повышение, так и снижение стоимости топлива, в целом его цена на АЗС увеличилась за год на 7 копеек. При этом стоимость бензина в прошлом году отмечалась резким падением, в результате чего фьючерсы на поставки топлива даже уходили в минус, чего не скажешь о ценах на белорусских АЗС.





Стоит отметить также, что Беларусь не закупает нефть по мировым ценам. Как заявляли в ноябре 2020 года в «Белнефтехиме», белорусские НПЗ покупают нефть по цене, которая составляет 85% от мировой, в 2021 году она должна была составить 88-90% от мировой цены.