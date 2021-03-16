



Об этом он завил в интервью sb.by, отреагировав, в частности, на протесты айтишников и льготы, которые те имеют. Эксперты телеграм-канала «Кастрычніцкі эканамічны форум» проанализировали предложения Клишевича и пришли к выводу: если их реализовать, то «айтишника в ПВТ днем с огнем не сыщешь».





Депутат предложил пересмотр ФСЗН для ИТ-«анклава». Эксперты объяснили, что будет





Роль айтишников в протестах, по мнению Клишевича:





«Руками айтишников были созданы технические средства для фальсификации выборов».

«Через отдельные компании распределялись деньги для протеста».

«Работникам милиции предлагали работу в ИТ в качестве взятки за измену государству».

«Айтишники взахлеб обсуждали переезд из страны после поражения, демонстрируя брезгливость к победившей „колхозной“ власти».





Что предлагает Клишевич:





— Социальное государство и принцип социальной справедливости предполагают ответственность за свои действия. Мы не можем иметь внутри страны целый анклав, который никак не зависит от национальной экономики, имеет гигантский разрыв в доходах с основным населением и очень невнятное идеологическое наполнение.





Необходимо максимально связать ИТ-сферу государственными заказами, что будут оплачиваться в счет налоговых вычетов, которые имеет эта сфера.





Кроме того, нужна реформа налогообложения, приемлемая для всех сторон. К примеру, ряд американских компаний подчиняется американскому антиофшорному законодательству и платят налог с оборота в бюджет штата, независимо от места фактической деятельности. Как минимум у нас не должно быть ситуации, когда деньги, сэкономленные за счет отмены платежей в белорусский ­ФСЗН (речь идет о нескольких миллионах долларов), поступают в американский бюджет в качестве антиофшорного налога.





Глава ПВТ Всеволод Янчевский в недавнем эфире БТ:





— Мы просим, рекомендуем (и многие резиденты этим занимаются) участвовать в цифровизации страны. И текущий год станет годом активного участия резидентов ПВТ в программах цифровизации Беларуси. Потому что мы живем в цифровой век и та страна, которая наиболее успешно освоит цифровые технологии, и применит их у себя, будет самой успешной и самой конкурентоспособной в любых сферах.





Никаких вопросов к зарплатам айтишников быть не должно





Эксперты телеграм-канала «Кастрычніцкі эканамічны форум» разобрали высказывания Клишевича как анклав, разрыв в доходах, налоговые льготы и идеологическое наполнение.





Рекордный экспорт и 10 тысяч рабочих мест





Утверждение, что ИТ — это «анклав, который не зависит от национальной экономики» абсурдно со всех сторон. В 2020 году ПВТ установил новый рекорд по экспорту. «Анклав» за 2020 год создал 10 тысяч рабочих мест, а «зависящий от национальной экономики» госсектор избавился от 43,5 тысячи человек. Именно тесная интеграция в экономику — наличие внутреннего рынка специалистов и инфраструктуры их подготовки — пока ещё удерживает ИТ-бизнес в Беларуси. Более чем 2,4 миллиарда валютной выручки остаётся в стране и пока ещё удерживают белорусский рубль от падения.





Самая высокая доля зарплаты в добавленной стоимости — в ИТ





«Гигантский разрыв в доходах» объясняется гигантским разрывом в производительности. В ИТ она в 2,56 раза превышала производительность в остальной экономике. В ИT-секторе самая высокая доля зарплаты в добавленной стоимости. Поэтому никаких вопросов к тому, что работники резидентов ПВТ зарабатывают больше среднего белоруса, возникать не должно.





Средний работник ПВТ платит налогов 4,74 раза больше, чем средний работник в экономике





Во-первых, налоговые льготы предоставлены президентским декретом. Во-вторых, основной фактор производства в ПВТ — это человеческий капитал. В-третьих, средний работник компаний — резидентов ПВТ платит подоходного налога в 3,5 раза больше, чем средний работник в экономике, а всех налогов — в 4,74 раза больше. И тут им говорят: а отработайте-ка бесплатно (на сумму «недоплаченных» налогов) на государство. Итог таких предложений ясен как день: реализуй их — и айтишника в ПВТ днем с огнем не сыщешь.





Ввести «идеологическое наполнение бюджета»





Идею «идеологического наполнения», безусловно, надо развивать. Например, ввести понятие «идеологическое наполнение бюджета», в рамках которого создать специальный фонд. Из него будет выплачиваться жалование тем, кто считает идеологию основой экономики. А премии им выплачивать в виде налоговых вычетов. И «основному населению» радость — сэкономленные средства можно будет направить на ремонт дорог, теплосетей, водопровода и всего остального, что у нас в последнее время не просто прохудилось, а стремительно разрушается под напором идеологического наполнения.