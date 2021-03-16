Илон Маск провозгласил себя «технокоролём» Tesla





Новое название компания придумала и для финансового директора Зака Кирхорна, пишет dev.by. Его теперь величают «мастером над монетой» (Master of Coin).





Соответствующий документ был подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США 15 марта. С этой же даты вступают в силу необычные титулы.





Оба менеджера наряду с ними сохранят обычные должности в Tesla.





Причину таких изменений производитель электрокаров не объяснил. В начале февраля стало известно, что Tesla купила биткоинов на $1,5 млрд. За три недели месяца компания «наварила» на скачках курса больше, чем заработала за весь 2020 год.





Тем временем акционер Tesla Чейз Гэррити подал на «технокороля» и совет директоров в суд за нарушение уговора с SEC — в 2019 году бизнесмен обязался согласовывать посты касательно финансов Tesla с адвокатами.





В одном из своих майских твитов Маск сказал, что бумаги Tesla стоят слишком дорого. За следующие полчаса акции обвалились примерно на 12%, а за день компания потеряла $14 млрд капитализации.





Инвестор обвинил Маска в том, что он продолжает без согласования постить сумасбродные вещи, которые могут влететь компании в миллиарды в виде штрафов и убытков, а Tesla так и не нашла юриста, который бы сдерживал Маска.