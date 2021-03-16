Польша выдала 2 500+ виз белорусским айтишникам по программе релокации
В сентябре прошлого года Польша запустила программу релокации белорусских ИТ-компаний и айтишников «Poland. Business Harbour». Программой уже воспользовались более 2,5 тысяч ИТ-специалистов. Об этом crn.pl сообщила полномочный представитель премьер-министра Польши по правительственным технологиям Юстина Орловска.
Промежуточные итоги «Poland. Business Harbour».
- За три первых месяца выдано более 2,5 тысяч виз ИT-специалистам, которые хотят работать в Польше. Число заявок продолжает расти.
- Польские компании увеличили найм ИТ-специалистов. Всего в программе участвуют более сотни польских компаний ИТ-сектора.
- 19 белорусских стартапов (медтех и финтех) из 100+, приславших заявки, получат поддержку по программе для пеерезда в Польшу. Организаторы «Poland.Business Harbour» планируют расширить проект и увеличить пул мест для стартапов ещё на 20+.
- Более 10 крупных белорусских ИТ-компаний занимаются в рамках «Poland.Business Harbour» переводом бизнеса в Польшу. Их названия пока не озвучиваются.
Программа Poland Business Harbour помогает специалистам ИТ-сферы, стартапам, а также целым компаниям переехать в Польшу. Координаторы программы — Министерство развития, Польское агентство инвестиций и торговли, GovTech Polska, Канцелярия председателя Совета министров, Министерство иностранных дел, Польское агентство развития предпринимательства и фонд Startup Hub Poland.Программа включает выдачу национальной визы D23, юридическую поддержку при переезде, помощь в контактах с органами самоуправления, СЭЗ, инвесторами, а также гранты.
08:27 16/03/2021
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