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В Крупках за 250$ продают целый военный городок

Его площадь – 67 гектаров, на которых стоит 20 зданий, в основном это склады.

В Крупках за 250$ продают военный городок.

На сайте Государственного комитета по имуществу Беларуси появилась информация об организации открытого аукциона о продаже военного городка, пишет KP.BY, который находится в Крупках – это в 120 километрах от Минска, в сторону Москвы. Военный городок имеет площадь в 67 гектаров, и на этой территории находится 21 здание – склады, хранилища для техники, КПП и небольшое бомбоубежище. Стартовая цена лота – 667 белорусских рублей (это около 250$). Заявки принимают до 26 марта, участник должен оплатить задаток в размере 29 рублей.



В Крупках за 250$ продают военный городок.
Источник: Григорий Грибов
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