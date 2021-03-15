Глава ПВТ Всеволод Янчевский назвал успешным доя парка 2020-й год. И озвучил цифры: прирост экспорта на 25% по сравнению с 2019-м, 43%-й прирост общего объема производства, рекордный экспорт – $2,7 млрд, рекордный общий объем производства – Br7,5 млрд.





Алексей Колб на Федора Фицнера: Эксперт по маркетинговым коммуникациям и системному развитию бизнесана Примусе пояснил причину успехов ПВТ. Он привел в пример историю теперь уже гражданіна Канады





– Его дети писали здесь в IT-компании серверный софт напрямую для «Майкросфта». И когда они попробовали пройти в ПВТ, так какая-то комиссия, такие Швондер и команда, рассмотрели заявку и ответили, что не видят в этой работе выгоды для экономики Республики Беларусь и не пустили их.





В итоге, напоминает Колб, «Майкрософт» перевез всю команду разработчиков в Канаду, обеспечив их на месте всем необходимым.





По мнению эксперта, то, что сейчас в ПВТ приходят сотни компаний, связано со сменой поколений.





– Разогнали всех этих приемщиков-оценщиков, которые не отличают клавиатуру компьютера от калькулятора. Разгребли, расчистили дорогу для IT в ПВТ.





Другая сторона медали, считает Колб, дорога была расчищена и для тех, кто не связан с высокими технологиями, но был не прочь воспользоваться режимом низких налогов.





– Как бы из Парка высоких технологий он не превратился в Парк низких налогов, – иронизирует эксперт.