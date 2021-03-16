16 марта снова дорожает автомобильное топливо

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Об этом сообщает Еврорадио со ссылкой на пресс-службу "Белнефтехима".





Со вторника 1 литр бензина АИ-92-К5-Евро будет стоить 1 рубль 77 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 87 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 9 копеек, дизельное топливо — 1 рубль 87 копеек.





Это седьмое подорожание автомобильного топлива в нашей стране в 2021 году. Предыдущее произошло с 10 марта и также на 1 копейку. Тогда в концерне объясняли подорожание "ростом мировых котировок нефти". Теперь же отмечается, что очередное подорожание "направлено на снижение чувствительности стоимости топлива к колебаниям цены на нефть на внешних рынках" — " в Республике Беларусь с начала года цены на топливо выросли на 3,3% и остаются ниже цен в Украине на 30%, в Польше и Прибалтике — на 45-50%", и выше, чем в РФ, на 9-13%.