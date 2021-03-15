Беларусь заняла 19-е место в мире по экспорту оружия

Беларусь заняла 19-е место в мире по экспорту оружияфото: sputnik.by

В мартовском отчете института приведена таблица из 25 крупнейших экспортеров оружия в 2016−2020 годах, сообщае т Tut.by. Беларусь занимает 19-ю строку. Объем поставок вооружения страной оценивается в 0,3% от мирового. В сравнении с уровнем 2011−2015 годов показатель снизился на 34%.





Основными получателями оружия из Беларуси называются Вьетнам (26% от всего экспорта), Сербия (16%) и Судан (13%). Есть также таблица, в которой говорится об импорте оружия в 2016—2020 годах. В ней Беларусь оказалась на 38-м месте. Главным поставщиком военного оборудования в Беларусь названа Россия (99% поставок) и Китай (0,5%).





Лидируют в отчете США с результатом в 37%. По сравнению с 2011−2015 годами страна нарастила экспорт на 15%. Главными получателями оружия из США являются Саудовская Аравия, Австралия и Южная Корея.





Следом, на втором месте, располагается Российская Федерация (20% объема), которая экспортирует вооружение в Индию, Китай и Алжир. Третье место у Франции (8,2%), четвертое – у Германии (5,5%), пятое — у Китая (5,2%).





С шестого и по двадцать пятое место соответственно располагаются





Отмечается, что SIPRI работает с открытыми данными. Эксперты института используют так называемый индекс «тренд-индикатор»: оперируют не реальными, а стандартными оценками стоимости того или иного вооружения. Такой метод приводит к статистическим ошибкам, потому что не учитываются особенности контрактов, а также рыночная стоимость боевой техники, пишет ej.by





Другая особенность методики работы аналитиков института — анализ экспорта

только по пяти категориям «основных вооружений»: самолеты, боевые корабли, бронетехника и артиллерия, ракетное вооружение, радары и системы управления. А такой широкий пласт услуг, как ремонт, модернизация и обслуживание боевой техники остается неучтенным.







