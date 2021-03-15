Минтруда: количество безработных в Беларуси растёт
Количество безработных в Беларуси растёт. Это следует из данных Министерства труда и соцзащиты: на начало марта 2021 года в Беларуси было зарегистрировано 8,3 тысячи безработных, которые состояли на учёте в центрах занятости. Месяц назад их было немного меньше — 8,1 тысячи.
Больше всего безработных в Брестской области — 1,5 тысячи.
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта составил 0,2% от экономически активного населения Беларуси и по сравнению с 1 марта 2020 года не изменился.
Однако в статистику Минтруда не входят те, кто ищет работу самостоятельно, поэтому можно смело утверждать, что фактическая безработица в Беларуси гораздоо выше официальной, пишет euroradio.fm
20:04 15/03/2021
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