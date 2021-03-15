+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Минтруда: количество безработных в Беларуси растёт

Количество безработных в Беларуси растёт. Это следует из данных Министерства труда и соцзащиты: на начало марта 2021 года в Беларуси было зарегистрировано 8,3 тысячи безработных, которые состояли на учёте в центрах занятости. Месяц назад их было немного меньше — 8,1 тысячи.

Больше всего безработных в Брестской области — 1,5 тысячи.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта составил 0,2% от экономически активного населения Беларуси и по сравнению с 1 марта 2020 года не изменился. 

Однако в статистику Минтруда не входят те, кто ищет работу самостоятельно, поэтому можно смело утверждать, что фактическая безработица в Беларуси гораздоо выше официальной, пишет euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Павел Знавец
Якой колькасцю крыві заплацім за свабоду?
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]