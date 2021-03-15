Минтруда: количество безработных в Беларуси растёт

Больше всего безработных в Брестской области — 1,5 тысячи.





Уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта составил 0,2% от экономически активного населения Беларуси и по сравнению с 1 марта 2020 года не изменился.





Однако в статистику Минтруда не входят те, кто ищет работу самостоятельно, поэтому можно смело утверждать, что фактическая безработица в Беларуси гораздоо выше официальной, пишет euroradio.fm



