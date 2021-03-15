Беларусы вынесли из банков рекордную сумму: из каких больше всего

Там хранились, как правило, крупные сбережения и с расчетом на длительный срок, в течение которого вкладчик «спал спокойно», не опасаясь за то, что его деньги «съест» девальвация, как это периодически происходило с BYN-рублевыми вкладами, пишет infobank.by





И даже несмотря на низкие проценты по срочным валютным депозитам, не покрывающие даже процент инфляции, и на то, что в моменты укрепления BYN-рубля валютные вкладчики несут серьезные реальные потери, объем депозитов физических лиц в иностранной валюте вырос до сумм, намного больших, чем в национальной.





Потому что единственный риск у валютных вкладчиков – дефолтный, связанный с самыми серьезными, какие только могут быть, проблемами в стране, в банковской системе или в отдельном банке.

После кризиса 2011 года и до 2020-го эти риски были не то что небольшими, а микроскопическими (чуть выше – в 2014-15 гг. на фоне кризиса). Но в 2020-м они заметно выросли, и находятся далеко не на нулевом уровне даже сейчас.





Сначала коронакризис обрушил мировую экономику, усложнив для белорусской экономики внешний сектор, затем – кризис политический с сильнейшим ухудшением всех внешних связей, полностью отрезавший Беларусь от западного капитала.

Результат не заставил себя ждать: люди начали выводить свои деньги из срочных валютных депозитов на сильно выросших опасениях в отношении будущего экономики и банковской системы Беларуси – и, значит, и своих банковских сбережений. А в марте и августе 2020-го этот вынос носил массовый характер.

И к сентябрю объем всех депозитов физических лиц в иностранной валюте сократился до уровня почти 8-летней давности, а срочных вкладов – даже больше чем до 8-летней.





Продолжился вынос валютных депозитов населением и после сентября, но уже в менее значительных, уменьшающихся с каждым месяцем, суммах.





Но если смотреть по банкам в отдельности, то динамика срочных валютных вкладов населения в них различна – за период с начала сентября по начало февраля у одних банков продолжился существенный вынос, у других – поменьше, а у некоторых даже зафиксирован приток валюты от физлиц по итогам пяти последних месяцев после сильнейшего августовского оттока.





Покажем, как изменилась ситуация с объемом срочных валютных депозитов физических лиц в банковской системе: в целом и по каждому банку в отдельности – за пять месяцев с 1 сентября 2020 года по 1 февраля 2021-го.





Как это было сделано ранее в отношении BYN-рублевых вкладов.





По данным на 1 сентября 2020 года суммарный, по всем банкам, объем срочных депозитов физических лиц в иностранной валюте составлял 5268 млн долларов (в этой сумме данные Белагропромбанка – по состоянию на 1 июля, а тогда они были заметно выше).





А ровно через пять месяцев, по состоянию на 1 февраля 2021 года, их стало на 4763 млн долларов. В том числе по банкам в отдельности – на диаграмме (цифры Белагропромбанка – на 1 января, которые чуть больше, чем на 1 февраля).

Таким образом, с 1 сентября 2020-го по 1 февраля 2021-го общая сумма сократилась на 505 млн долларов.





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Однако в трех банках она, все же, приросла. И больше всего, в номинальном выражении – в Белгазпромбанке (что каким-то образом, по-видимому, связано с известной политической ситуацией вокруг этого банка: возможно, какой-то возврат денег). Кроме него, прирост зафиксирован еще в РРБ-Банке и Абсолютбанке.





У всех остальных банков суммы сократились: вкладчики больше выносили свою валюту из этих банков, чем заносили в них.





Наибольший, в номинальном выражении, вынос населением срочных валютных депозитов после августа – из Беларусбанка, что, конечно, объясняется величиной этого крупнейшего белорусского банка с огромной суммой $-вкладов физических лиц.

Если же смотреть не номинальное, в долларах, а относительное изменение, то самый большой вынос валюты населением за пять последних месяцев оказывается у Статусбанка (как и в случае с BYN-рублевыми вкладами) – вынесено более половины всех валютных депозитов физлиц. А также, поменьше – у Идея-Банка, Франсабанка и Цептер-банка.





А у Беларусбанка выноса в процентом выражении оказывается уже не столь значительным, как в номинальном. У второго по величине банка страны – Белагропромбанка – относительный, в процентах, отток совсем небольшой.





Еще два банка с наибольшим процентом прироста – Технобанк, и уже упомянутый РРБ-Банк (который и по номинальному приросту – в лидерах). Оба эти банка – из числа малых, вне групп значимости.





Наибольший же относительный, в процентах, прирост объема срочных валютных вкладов населения – у Абсолютбанка, где сам этот объем совсем уж незначительный, и потому имеет место «эффект малых сумм».





В результате, за пять месяцев после августа 2020-го произошли некоторые изменения в раскладе рейтинга банков Беларуси по объему срочных депозитов физлиц в иностранной валюте.





Например, за период с сентября 2020 года по февраль 2021-го, Белгазпромбанк поднялся с 4-го места на 3-е, а Банк БелВЭБ, соответственно, опустился с 3-го на 4-е место. Поменялись местами Банк ВТБ (Беларусь) и БНБ-Банк, и т.д.

А вот внизу рейтинга – без перемен: тройка «аутсайдеров» сейчас такая же, какой была и пять месяцев назад – Статусбанк, БСБ-Банк и Абсолютбанк. И это несмотря на то, что Абсолютбанк прирастил объем срочных валютных вкладов населения у себя практически вдвое.





У Статусбанка наименьший в банковской системе объем вкладов физлиц и в национальной валюте, как и набольший отток их: банк избавляется от денег населения.





Первое же и второе места – неизменно у самых больших в стране Беларусбанка и Белагропромбанка.





При этом доля Беларусбанка, у которого и почти половина всех срочных валютных вкладов физлиц в общей сумме банков, за эти пять месяцев уменьшилась больше, чем у любого другого банка – на наибольшее количество процентных пунктов.





А вот Белагропромбанк, у которого сокращение объема таких депозитов оказалось относительно небольшим, наоборот, увеличил свой удельный вес в общей сумме срочных валютных вкладов населения в банковской системе.

В ближайшее время вынос валютных вкладов из банков продолжится: стабильный валютный курс и высокие процентные ставки делают очень выгодными срочные BYN-вклады, а валютные депозиты не обеспечивают даже защиту от инфляции.





Кроме того, общая ситуация с долларами и евро в Беларуси остается напряженной, как и в целом в отношении финансово-экономического состояния страны.





Обязательства банков в иностранной валюте, в том числе перед населением (валютные депозиты физлиц) – огромны, а валютные запасы ограничены в условиях западных санкций и неизвестных результатов о переговорах в Сочи.



