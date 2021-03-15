На бирже падал только евро

Стоимость корзины валют подскочила на 0,29% и покинула минимум почти за три недели.





Курс доллара поднялся всего на 0,0007 BYN до 2,5940 BYN/USD. Доллар дорожает второй день, но его общее укрепление составило мизерные 0,0008 BYN.





Курс евро понизился лишь на 0,0008 BYN до 3,0948 BYN/EUR, но этого хватило для того чтобы стоимость евровалюты упала до минимума за 53 дня. За последние семь торгов курс евро рухнул на 0,0581 BYN.





Курс российского рубля подскочил на 0,0193 BYN до 3,5452 BYN/100 RUB.





Напомним, что по итогам торгов 3 марта рубль РФ вырос до 3,5453 белорусских рублей — максимума за полгода. Для повторения рекорда не хватило лишь 0,0001 BYN.





Итоги второй недели марта на валютном рынке РБ

Минувшая рабочая неделя стартанула во вторник, соответственно, торги на бирже проходили всего четыре раза. По итогам недели белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но подешевел к российскому рублю:





курс доллара −0,0172 BYN (−0,66%);

курс евро −0,0241 BYN (−0,77%) (евро активно дешевеет уже вторую неделю и с начала месяца потерял уже −0,0706 BYN (−2,23%);

курс российского рубля +0,0168 BYN (+0,48%);

корзина валют −0,10%.





Центробанк России

Российский рубль сегодня дорожает к доллару и евро на торгах Мосбиржи. Так, к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился на 28 копеек до 73,2317 российских рублей — минимума почти за три месяца.





Средневзвешенный курс евро упал на 43 копейки до 87,77 российских рублей — минимума за шесть с половиной месяцев.







