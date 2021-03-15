Магазин «Центральный» — один из главных «продуктовых» символов белааруской столицы. Под этим названием он работает на проспекте Независимости с 1977 года. Но, похоже, славная история «Центрального» подходит к концу, пишет blizko.by





С начала марта в магазине заметно уменьшился ассортимент, а на полках можно было наблюдать ряды одинаковых товаров, добавляет officelife





Сейчас же в магазине началась «тотальная распродажа». Покупателей заманивают скидками до 30%.

По информации телеграм-канала «Мерзкий Кокобай» вместо «Центрального» откроется «Евроопт». И если доверять этой информации, случится это уже 1 апреля.





При этом директор магазина информацию опровергает:

— Нет, у меня как у директора такой информации точно нет. У нас сейчас есть некоторые трудности с оплатами, и то постепенно мы все решаем. Но такого, что заходит «Евроопт», точно никто таких сведений не давал, – рассказала директор магазина Ирина Степанова, сообщил CityDog.by









Представители "Евроопта" ситуацию не комментируют и отвечают, что все это пока лишь слухи. Пока? То есть вскоре это могут быть уже и не слухи?





Напомним, универсам «Центральный» связан с сетью «Домашний», у которой сейчас непростые времена. По данным ее оптовиков, долги сети уже составили 3,5 млн рублей. Как правило, нет оплат поставщикам с декабря 2020 года. Также сеть не отдает данное на время торговое оборудование.