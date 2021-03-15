Эксперт: Дефолт уже происходит

Reuters назвал белорусскую экономику нестабильной, на грани дефолта. Это значит, что нашей стране всё сложнее выплачивать растущий госдолг. В этом Беларусь похожа на Ямайку, Тунис, Эквадор, Лаос, Бахрейн, Шри-Ланку, Эфиопию и Оман, передает euroradio.fm

Госдолг стабильно ухудшается

По мнению экономиста Ярослава Романчука, ничего нового Reuters не открыл.





— Состояние государственного долга стабильно ухудшается. Если в этом году в связи с рядом ошибок властей, а также неспособностью управлять госрасходами он увеличится до 60 процентов ВВП, это будет близко к уровню, за которым может последовать дефолт. Имеются в виду вместе внутренний, внешний долг и долги, гарантированные государством.





По оценкам экспертов ЕАБР, за 2020 год совокупный госдолг Беларуси вырос до 54% ВВП.





Но дефолта пока ожидать не стоит, считает Ярослав Романчук. Ещё есть золотовалютные резервы, и властям есть что продать — речь о “фамильном серебре”, гигантах белорусской промышленности. Также можно заложить акции предприятий и под их залог взять кредит.





— Ресурсов пока хватает. Особенно если Россия даст нам какое-то количество миллиардов долларов. Можно договориться с китайцами на кредит.





От дефолта госпредприятий к дефолту страны





Руководитель проекта Open Tenders Владимир Ковалкин говорит, что страна уже в дефолтном состоянии, но пока неизвестно, когда начнётся его острая фаза.





— Происходит переоформление большого количества необслуживаемых долгов госпредприятий, которые обеспечивались гарантиями правительства, с банковских долгов на долги бюджета. Началось это с колхозов, пищевиков, а теперь мы знаем, что это произошло с БМЗ.





Так банкротство, которое до того угрожало государственным бизнесам, развивается до масштабов всей страны.





— Дефолт уже происходит, просто медленно. Не так ярко, как в России в девяностые. Что произошло с БМЗ? Дефолт, неспособность платить по собственным долгам. И эта ситуация нарастает. Если бы госпредприятия банкротились, их долг оставался бы их долгом, а не долгом бюджета. Это тяжело. Возможно, пришлось бы помогать банкам, которые бы потеряли ресурсы. Но, по крайней мере, эту гангрену можно было бы ампутировать.





Поскольку этого не происходит, проблема будет усугубляться и приведёт к тому, что растущий госдолг будет тяжело обслуживать, не лишая доходов пенсионеров и бюджетников.





— Будут сокращаться инвестиции в инфраструктуру. Это значит проблемы с ЖКХ и, например, экологические проблемы. То есть путь, который выбрал режим Лукашенко, — это путь медленного скатывания в состояние натурального первобытного состояния.





А что Россия? Денег хватит!





Топовый российский экономист Сергей Гуриев на вопрос, когда в Беларуси будет дефолт, отвечает, что денег у России достаточно, чтобы спасти Беларусь от этого.





— Для России — это небольшая сумма. Перед крахом режима Януковича Россия дала Януковичу три миллиарда долларов. Уже тогда было понятно, что мы эти деньги никогда больше не увидим. Но рухнула ли российская макроэкономика от того, что Россия потеряла три миллиарда долларов? Нет. И Беларуси тоже Россия может дать три миллиарда долларов.





Владимир Ковалкин подчёркивает, что Россия пойдёт на такой шаг только по политическим причинам. Российский кредит может спасти Беларусь от дефолта, но системных проблем не решит.





Ярослав Романчук отмечает, что растут не только внешние заимствования, но и внутренние. В этом году Минфин сделал их уже на $700 млн.





— Выкачивают деньги из системы очень быстро для финансирования проблемных долгов госпредприятий. Но, если прекратить совершенствовать модель “совок-госплан”, тогда можно избежать дефолта и начать нормальную экономическую политику. Хотя такой сценарий для генеральской номенклатуры маловероятен.





Также есть возможность перераспределить ресурсы при помощи инфляции. То есть напечатать денег и купить валюты для покрытия долгов.





— Это инфляционный налог. Стандартная схема: забрать оборотку у предприятий, лишить население части покупательской способности их денег. Это мы проходили в 2011 году, 2015–2016 годах и до этого.





Дефицит бюджета будет расти





Помимо того, что нужно оплачивать долги, белорусскому бюджету нужно как-то закрывать дефицит, который планировался изначально — но с тех пор тоже успел вырасти. В начале марта Минфин уточнил исполнение бюджета на 2021 год. Закладывался дефицит в 4 млрд рублей, а теперь озвучивается цифра в 5,6 млрд рублей.





— Когда власти за месяц даже не могут спрогнозировать основные параметры бюджета, это говорит о том, что они не понимают глубину кризиса, как работают основные источники дохода бюджета, и не могут сказать нет основным просителям, бенефициарам бюджета, — говорит Ярослав Романчук.





Владимир Ковалкин предполагает, что увеличение разрыва между доходами и расходами связано с переоформлением части долга БМЗ.





— Этот дефицит вырос примерно на те долги, которые будут выплачены за счёт бюджета. Минфин разместил валютные облигации и таким образом переоформил долги БМЗ в долги бюджета перед банками. Подобная ситуация в 2020 году наблюдалась с переоформлением долгов предприятий КХП. Тогда тоже достаточно сильно выскочил дефицит.





Эксперты отмечают: если ничего не изменится, ситуация с дефицитом бюджета будет ухудшаться.





— Думаю, будет ещё увеличение акцизов, тарифов. Так или иначе будут изыскиваться возможности взять с населения больше. В виде тарифов, цен на бензин, услуги ЖКУ, — заключает Ярослав Романчук.