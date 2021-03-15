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А где вы раньше были? Белнефтехим утверждает, что транзит через российские порты выгоднее

Россия предложила беларусским НПЗ более выгодные условия транзита экспортных нефтепродуктов через свои порты, чем имеющиеся в гаванях стран Балтии, заявил накануне в эфире ОНТ пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

«На сегодняшний момент российская сторона предоставила достаточно благоприятные условия. Настолько благоприятные, что выгоднее, чем Прибалтика. Мы можем говорить о больших перспективах работы через российские порты», — цитирует Тищенко reform.by

На прошлой неделе первые беларусские нефтепродукты были отправлены в порты Ленинградской области. Соглашение между Беларусью и Россией о перевалке нефтепродуктов было подписано в феврале. 

Условия транзита не разглашаются. Известно лишь, что они предполагают принцип «бери или плати». Соглашением предусмотрена перевалка 9,8 млн т нефтепродуктов до 2023 года. 

Надо отметить, что, во-первых, оно не охватывает весь объем нефтепродуктов, экспортируемых через порты. А, во-вторых, коль оно такое выгодное, то почему столько лет Белнефтехим для перавалки нефтепродуков пользовался исключительно балтийскими портами.
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