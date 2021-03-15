Протесты стали тяжелым шоком для белорусской экономики - помощник президента
Помощник президента по финансово-кредитным вопросам Валерий Бельский заявил, что в 2020 году Беларусь пережила, по крайней мере, три шока, из которых самым тяжелым были протесты.
Бельский назвал протестную активность шоком, который был "наверное, самым тяжелым для нашей экономики", пишет interfax.by.
"Мы должны признать, что такие явления создают риски для экономического развития. Когда часть наших граждан противопоставила себя государству, благосостоянию государства, призывая к забастовкам, к тому, чтобы не платить налоги, снимать средства с депозитов" - сказал помощник президента в эфире телеканала СТВ в воскресенье.
Еще одним вызовом для белорусской экономики стала пандемия коронавируса. По мнению Бельского, в случае введения тотального локдауна, республика потеряла бы еще не менее 5-6 % к ВВП. "Не менее. Причем только в прошлом году, потому что когда малая страна, которая высочайшей ценой, напряженными усилиями добивалась своего присутствия на внешнем рынке, уйдет с этого рынка, то шансы вернуться снижаются", - добавил он.
Кроме того, Бельский напомнил, что в начале года у Беларуси не были заключены контракты по поставке нефти, "поэтому в значительной степени наша экономика столкнулась с этим риском недопоставок сырья".
"Принимались самые неординарные решения: были заключены контракты и с Саудовской Аравией, и с Норвегией, и американский контракт у нас один был", - отметил он.
09:45 15/03/2021
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