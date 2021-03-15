



Бельский назвал протестную активность шоком, который был "наверное, самым тяжелым для нашей экономики", пишет interfax.by.





"Мы должны признать, что такие явления создают риски для экономического развития. Когда часть наших граждан противопоставила себя государству, благосостоянию государства, призывая к забастовкам, к тому, чтобы не платить налоги, снимать средства с депозитов" - сказал помощник президента в эфире телеканала СТВ в воскресенье.





Еще одним вызовом для белорусской экономики стала пандемия коронавируса. По мнению Бельского, в случае введения тотального локдауна, республика потеряла бы еще не менее 5-6 % к ВВП. "Не менее. Причем только в прошлом году, потому что когда малая страна, которая высочайшей ценой, напряженными усилиями добивалась своего присутствия на внешнем рынке, уйдет с этого рынка, то шансы вернуться снижаются", - добавил он.



