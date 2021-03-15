Беларусь обсуждает с «Тесла» развитие сети суперэлектрозаправок





Об этом рассказал порталу «Нефтехимия» посол Беларуси в Королевстве Нидерландов Андрей Евдоченко.





По оценкам посла, пишет officelife.media, в Беларуси при продажах и лизинге электромобилей надо активнее внедрять субсидирование при участии банков, а также стимулировать поступление на рынок более дешевых моделей электромобилей. При развитии инфраструктуры не стоит также отказываться и от наращивания количества медленных «ночных зарядок» в спальных районах.





По данным Евдоченко, средняя цена продаваемого электромобиля в Нидерландах в 2020 году составила около 36 тыс. евро. Например, модель Nissan Leaf стоит 35,1 тыс. евро, Mitsubishi Outlander P-HEV — 34,5 тыс. евро, Kia Soul EV — 34 тыс. евро, Volkswagen Golf — 33,9 тыс. евро, BMW i3 — 31,9 тыс. евро, Renault ZOE — 29,1 тыс. евро, Renault Kangoo — 23,2 тыс. евро, Volkswagen e-Up! — 21,4 тыс. евро, Renault Twizy — 15 тыс. евро.





В Нидерландах подсчитали, что владельцы электромобилей в итоге экономят на более низких затратах на техобслуживание и налогах.



