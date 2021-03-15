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Прогноз по валютам: шанс подешеветь есть не только у доллара

Что будет происходить на внутреннем валютном рынке во второй половине марта? У двух основных иностранных валют есть перспектива снизиться, а у российского рубля - подрасти.

Фото: Myfin.by (носит иллюстративный характер)

На сколько могут поменяться курсы? Об этом рассказал в комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

- Соотношение двух основных мировых валют за неделю изменилось мало. Пара евро/доллар снизилась с 1,1950 до 1,1940, или на 0,1%.

Более заметной тенденцией на внешнем рынке было укрепление российского рубля. Доллар к российскому рублю подешевел с 74,4 до 73,6, или на 1,1%.

Евро подешевел с 88,9 до 87,8 российского рубля, или на 1,2% .

В результате на белорусском валютном рынке доллар и евро подешевели, российский рубль укрепился.

Доллар снизился на 0,66%. Евро подешевел на 0,77%. А российский рубль вырос на 0,48%.

Доллар и евро совместными усилиями утянули стоимость валютной корзины вниз. Это уже вторая неделя укрепления белорусского рубля к валютной корзине.

На начавшейся неделе может продолжиться укрепление российского рубля к другим мировым валютам.

В этом случае доллар может снизиться до 2,58 белорусского рубля.

Евро может подешеветь до 3,07 белорусского рубля.

А российский рубль может подорожать до 3,54 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
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