Прогноз по валютам: шанс подешеветь есть не только у доллара

Фото: Myfin.by (носит иллюстративный характер)





На сколько могут поменяться курсы? Об этом рассказал в комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.





- Соотношение двух основных мировых валют за неделю изменилось мало. Пара евро/доллар снизилась с 1,1950 до 1,1940, или на 0,1%.





Более заметной тенденцией на внешнем рынке было укрепление российского рубля. Доллар к российскому рублю подешевел с 74,4 до 73,6, или на 1,1%.





Евро подешевел с 88,9 до 87,8 российского рубля, или на 1,2% .





В результате на белорусском валютном рынке доллар и евро подешевели, российский рубль укрепился.





Доллар снизился на 0,66%. Евро подешевел на 0,77%. А российский рубль вырос на 0,48%.





Доллар и евро совместными усилиями утянули стоимость валютной корзины вниз. Это уже вторая неделя укрепления белорусского рубля к валютной корзине.





На начавшейся неделе может продолжиться укрепление российского рубля к другим мировым валютам.





В этом случае доллар может снизиться до 2,58 белорусского рубля.





Евро может подешеветь до 3,07 белорусского рубля.





А российский рубль может подорожать до 3,54 белорусского рубля за 100 российских.





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