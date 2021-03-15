



Телеграм-канал «Кастрычніцкі эканамічны форум» рассказывает, в чем она проявляется, ишет s13.ru.

Во-первых, это стабильно высокие инфляционные ожидания





В ближайшие дни Нацбанк опубликует очередной экспресс-обзор «Экономическая конъюнктура», и мы увидим, что уже 7 месяцев подряд интенсивность инфляционных ожиданий бизнеса стабильно превышает 4 по пятибалльной шкале (1 — в ближайшие 3 месяца цены снизятся, 2 — не изменятся, 3 — будут расти медленнее, чем сейчас, 4 — будут расти так же, как сейчас, 5 — будут расти быстрее, чем сейчас).





Это означает, что компании ожидают, что в ближайшие месяцы цены будут расти, вероятно, несколько быстрее, чем сейчас. Учитывая, что «сейчас» инфляция ускоряется, это означает, что бизнес ожидает ее дальнейшего ускорения.





Конечно, бывали времена и постабильнее — в конце 2010−2011 гг., когда интенсивность ожиданий превышала 4 на протяжении 14 месяцев, но мы уже прошли половину пути к этому историческому рекорду (Нацбанк мониторит настроения бизнеса с мая 2005 года).





Во-вторых, это стабильно высокие риски ведения бизнеса в Беларуси по восприятию частных компаний





С момента начала измерений (октябрь 2020 года) воспринимаемый уровень риска не опускался (с учетом доверительных интервалов) ниже 4 по пятибалльной шкале, где 1 — очень низкие риски, 2 — низкие, 3 — средние, 4 — высокие и 5 — очень высокие.





В ближайшую неделю Исследовательский центр ИПМ опубликует IPM индекс за февраль, и мы опять увидим, что больше половины опрошенных компаний выбрали вариант «очень высокие риски», варианты «низкие» и «очень низкие» не выбрал никто, а средний балл снова значимо превысил четверку.





В-третьих, это стабильная пятерка основных препятствий для расширения экономической активности, по оценкам частных компаний





В том же выпуске IPM индекса мы увидим, что на первом месте окажется высокая неопределенность экономической среды, на втором — макроэкономическая нестабильность (простите, это такая формулировка), на третьем — недоверие к правовой системе. Четвертое и пятое места стабильно достаются низкому спросу и финансовым проблемам в разных комбинациях. Но тройка лидеров особенно вдохновляет.





Уже пять месяцев подряд плюс-минус 40% респондентов включают в свой личный топ-5 недоверие к правовой системе, плюс-минус 60% — макроэкономическую нестабильность, плюс-минус 70% — неопределенность.





Не это ли стабильность, которая лежит в основе развития бизнеса и экономического развития вообще?