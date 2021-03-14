Беларусь вошла в Топ-10 мировых экспортеров курятины
Беларусь два года подряд удерживала 8-ю строчку в мировом рейтинге экспортеров куриного мяса. Однако выручка от продаж этого продукта немного сократилась.
Мировые продажи свежей курицы в 2019 году составили 6,7 миллиарда долларов, пишет Thinktanks.by
Самыми быстрорастущими экспортерами свежего мяса птицы с 2015 года являются: Польша (рост на 106,4%), Австрия (рост на 68,4%), Испания (рост на 59%) и Нидерланды (рост на 35,1%).
Топ-10 экспортеров свежей курицы в мире
1.Нидерланды: 1,5 миллиарда долларов США (21,9% от общего экспорта свежей курицы)
2.Польша: 1,3 миллиарда долларов (19,2%)
3.Бельгия: 669 миллионов долларов (9,9%)
4.США: 566 миллионов долларов (8,4%)
5.Германия: 436,2 миллиона долларов (6,5%)
6.Китай: 253 миллиона долларов (3,8%)
7.Франция: 220,5 млн долларов (3,3%)
8.Беларусь: 174,3 млн долларов (2,6%)
9.Австрия: 157 миллионов долларов (2,3%)
10.Испания: 155 миллионов долларов (2,3%)
07:30 15/03/2021
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