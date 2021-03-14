+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Беларусь вошла в Топ-10 мировых экспортеров курятины

Беларусь два года подряд удерживала 8-ю строчку в мировом рейтинге экспортеров куриного мяса. Однако выручка от продаж этого продукта немного сократилась.

Мировые продажи свежей курицы в 2019 году составили 6,7 миллиарда долларов, пишет Thinktanks.by

Самыми быстрорастущими экспортерами свежего мяса птицы с 2015 года являются: Польша (рост на 106,4%), Австрия (рост на 68,4%), Испания (рост на 59%) и Нидерланды (рост на 35,1%).

Топ-10 экспортеров свежей курицы в мире

1.Нидерланды: 1,5 миллиарда долларов США (21,9% от общего экспорта свежей курицы)
2.Польша: 1,3 миллиарда долларов (19,2%)
3.Бельгия: 669 миллионов долларов (9,9%)
4.США: 566 миллионов долларов (8,4%)
5.Германия: 436,2 миллиона долларов (6,5%)
6.Китай: 253 миллиона долларов (3,8%)
7.Франция: 220,5 млн долларов (3,3%)
8.Беларусь: 174,3 млн долларов (2,6%)
9.Австрия: 157 миллионов долларов (2,3%)
10.Испания: 155 миллионов долларов (2,3%)
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Якой колькасцю крыві заплацім за свабоду?
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]