Около 450 тысяч белорусов живут за чертой бедности



Справка. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.





По данным на 1 апреля 2020 года, население Беларуси составляло 9 миллионов 397,8 тысячи человек (более свежие данные по численности населения пока не обнародованы). За чертой бедности, если исходить из этих данных, в 2020 году находилось около 451,1 тысячи человек.









Если смотреть по регионам, то в процентном соотношении больше всего тех, кто оказался за чертой бедности, проживает в Брестской области — 6,9% от численности населения, а меньше всего — в Минске (0,9%). В Минске на 1 апреля проживало 2 миллиона 18,7 тысячи человек — за чертой бедности в столице в прошлом году было около 18,2 тысячи человек.





В Брестской области на 1 апреля проживало 1 миллион 345,7 тысячи человек, значит, за чертой бедности было около 92,9 тысячи человек.





Но в численном выражении по числу тех, кто оказался за чертой бедности, лидирует Гомельская область — около 94,2 тысячи человек.





На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным федерации профсоюзов, в Беларуси в некоторых районах средняя зарплата не позволяет населению совершить покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета.



