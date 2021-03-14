Белорусский авторынок в феврале показал робкий рост





Согласно свежему отчету Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) в феврале 2021 года дилеры сумели реализовать 3 215 новых автомобилей. Это больше, чем в январе (2 760 экз.), но на 37,6% меньше, чем в феврале 2020-го (тогда продали 5 150 машин).





Первое место в списке самых востребованных марок в РБ у бессменного лидера — российского бренда Lada. В феврале его результат составил 658 экз. Бестселлер марки на белорусском рынке — Vesta — вновь покинул первое место в ТОП-20 наиболее популярных моделей, сместившись аж на четвертую позицию (219 реализованных единиц). А вот внедорожник 4x4 сумел ворваться в первую пятерку, разойдясь тиражом в 179 шт. Largus поднялся с 10-й строчки на 8-ю, а Granta с пятого места опустилась на 11-е, в то время как XRay остался на 14-м.





Geely по-прежнему держится на второй позиции — у белорусско-китайского бренда 468 проданных автомобилей и вновь ни одной модели в первой пятерке бестселлеров. Geely Coolray подтянулся на одну строчку вверх — у него 6-е место (116 шт.), а Geely Atlas сместился на 7-ю позицию, найдя на 2 новых владельца меньше, чем в январе. Geely Emgrand X7 (83 шт.) и Emgrand 7 (39 шт.), которые вскоре покинут конвейер белорусского предприятия, покупали немного активнее, чем в январе, что обеспечило им 10-ю и 19-ю строчки соответственно. Обозначился в рейтинге лучших и кросс Geely Tugella — у него в минувшем месяце 62 новых владельца, что вывело авто на 15-е место.





Замыкает первую тройку Volkswagen, обойдя бронзового призера января — «Шкоду». Дилеры немецкой марки смогли реализовать 395 машин, 293 из которых — лифтбеки Polo. Это первая строчка ТОПа самых покупаемых машин в феврале. Еще в списке присутствует кроссовер VW Tiguan: он сумел подняться с 16-го места в декабре на 13-ю позицию в прошлом месяце (машину предпочли 66 белорусов).





Skoda в феврале отстала от «Фольксвагена» на 70 экземпляров и продала 325 новых авто. Скорее всего, за март разрыв усугубится, поскольку реализацию бестселлера чешского автопроизводителя — Rapid (220 проданных машин) — с 11 марта приостановили в связи с предписанием Госстандарта о необходимости уточнения формулировок в ОТТС (одобрении типа транспортного средства). У остальных моделей бренда показатели гораздо скромнее: кроссоверы Karoq и Kodiaq обычно стоят в конце ТОП-20 наиболее востребованных машин.





Пятая позиция в феврале закрепилась за Kia, которая обошла Renault с результатом в 309 реализованных автомобилей (не исключено, что в марте ситуация может пом яться из-за появления нового Renault Duster). Больше всего среди южнокорейских моделей белорусов интересовал «бюджетник» Rio (250 проданных единиц). Это обеспечило седану второе место в рейтинге. Спрос на кроссовер Kia Sportage, наоборот, спал: его купили на 4 экземпляра меньше, чем в январе, а в итоге автомобиль сместился на одну строчку вниз и теперь занимает 17-ю позицию.





В десятке самых востребованных брендов далее следуют Renault (231 экз.), GAZ (165 экз.), Hyundai (174 экз.), Toyota (95 экз.) и Nissan (68 экз.). По-прежнему по нолям у Mitsubishi, Maserati, Changan и Mini.