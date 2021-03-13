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Беларусь - страна, победившая МакДональдс?

В Беларуси - одно из наименьших соотношений в Европе количества торговых точек МакДональдс по сравнению с количеством жителей.

Беларусь - страна, победившая МакДональдс?
Беларусь находится на третьем месте по наименьшему количеству торговых точек МакДональдс по сравнению с численностью жителей. 
В Беларуси на 1 миллион населения приходится 1,6 ресторана этой сети. 


Такой вывод можно сделать из карты торговых точек МакДональдс в Европе, опубликованной т-г каналом Theworldmaps, сообщает Thinktanks.by.

Согласно ее данным, первое место по наименьшему количеству торговых точек у Молдовы - 1,4 ресторана на 1 млн жителей. Второе место - у Боснии и Герцеговины - 1,5 ресторанов.

Больше всего в Европе торговых точек МакДональдс в Андорре - 65 ресторанов на 1 млн населения. Впрочем, в Андорре проживает всего 77 тысяч человек. 
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