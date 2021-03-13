Беларусь - страна, победившая МакДональдс?

Беларусь находится на третьем месте по наименьшему количеству торговых точек МакДональдс по сравнению с численностью жителей.

В Беларуси на 1 миллион населения приходится 1,6 ресторана этой сети.









Такой вывод можно сделать из карты торговых точек МакДональдс в Европе, опубликованной т-г каналом Theworldmaps, сообщает Thinktanks.by.





Согласно ее данным, первое место по наименьшему количеству торговых точек у Молдовы - 1,4 ресторана на 1 млн жителей. Второе место - у Боснии и Герцеговины - 1,5 ресторанов.





Больше всего в Европе торговых точек МакДональдс в Андорре - 65 ресторанов на 1 млн населения. Впрочем, в Андорре проживает всего 77 тысяч человек.



