







Говорят, что для спецслужб, анализирующих демографическую ситуацию в любой стране, это один из двух базовых показателей, так как он постоянный, не меняется. И когда в публикациях или в статданных появляется цифра объема продовольственного зерна для внутреннего рынка или нечто подобное, можно определить реальное количество людей, проживающих в этой стране. Правда, здесь требуется и второй базовый показатель — среднедушевое потребление хлеба и хлебобулочных изделий в год. Упомянутый показатель тоже очень консервативный и не любит от года к году сильно меняться. К примеру, потребление хлеба в СССР (к моменту развала страны) составляло порядка 45–50 кг/чел./год. А всего хлебобулочных изделий в переводе на муку народ съедал во всевозможных видах, от блинов и пельменей до макарон, — 110 кг/чел./год.





Пользуясь этими двумя базовыми показателями, попытаемся понять, сколько человек проживает у нас и у наших соседей (по СССР).









Украина





В 2000 году на внутреннем рынке южной соседки Беларуси, по данным украинского Госстата, потреблялось 2,46 млн т хлеба. Разделив эту цифру на 50 кг традиционного ежегодного потребления продукта одним человеком, получим 49,2 млн человек. По итогам единственной украинской переписи 2001 года население страны составляло 48 млн 457 тыс. человек. Цифры практически идентичны. Получается, методологии спецслужб верить можно.





Настоящий обвал с потреблением хлеба в стране произошел в 2015 году. Население Украины съело всего 1,231 млн т этого продукта, что позволяет говорить о 25 млн потребителей.





Понятно, что на статистику повлиял Крым (минус почти 2 млн человек) и Донбасс (минус около 7 млн). Тем не менее населения должно было бы быть около 40 млн. К сожалению, судя по потреблению хлеба, миллионов этих нет.





После 2015 года столь сильного «хлебного обвала» у Киева нет. Но снижение потребления «хлебобулок» не остановилось. С учетом прошлогодних цифр — 1,16 млн т реализованного хлеба — население Украины должно составлять порядка 23–24 млн человек. А по статданным от 2018 года (не по переписи) — тогда проживало 41 млн. Самое интересное здесь то, как украинские чиновники объясняют падение реализации хлеба: в связи со снижением доходов населения.









Россия





На момент распада СССР в Российской Федерации насчитывалось 142 млн человек.





В 2010 году хлеба недлительного хранения было реализовано около 6 млн т. Значит, можно говорить о населении порядка 120 млн человек.





В 2020 году в России продажа хлеба составила 7,95 млн т. В переводе на едоков это 158 млн человек. На 1 января 2020 года, по оценке Росстата, в России проживало 147 млн российских граждан. Добавим к ним 10 млн гастарбайтеров, и цифры более-менее сойдутся.





Литва





Население Литвы на момент распада СССР составляло 3,7 млн человек. Согласно региональному срезу советского Госстата, в этой республике потреблялись все те же 50 кг хлеба (180–190 тыс. т), что и в европейской части страны. А хлебопродуктов (всякие пельмени-макароны — не забыли?) даже больше: до 130 кг/чел./год.





К 2008 году потребление хлеба (чистого) в стране составило около 145 тыс. т. После чего руководство страны объявило, что граждане страны стали есть хлеба меньше: 40 кг в год. Но мы на всякий случай поделили тонны на 50 кг, и у нас получилось, что население Литвы в 2008-м составляло 2,9 млн человек. Объем хлебного рынка Литвы в 2020 году составил около 130 тыс. т. В переводе на население это 2,6 млн человек.





В 2005-м, после вступления стран Балтии в ЕС, Евростат спрогнозировал, что к 2050 году в Литве останется около 2 млн жителей, а к 2100-му литовцы как народ исчезнут. Судя по индексу потребления хлеба, так оно и будет.





Латвия





В 1990 году население Латвии составляло 2,6 млн. Местные жители потребляли хлеба больше, чем литовцы, эстонцы, белорусы и россияне: около 65 кг/чел./год. В 2002-м эти цифры латышское статбюро косвенно подтвердило: в тот год «каждый житель страны съел по 27,70 кг пшеничного, 29 кг ржаного и 6 кг кисло-сладкого хлеба». Всего — почти 63 кг. Объем хлебного рынка оценивался в 170–180 тыс. т.





Но 5 лет назад, в 2016 году, статисты обнаружили сокращение в Латвии на 45% площадей под посевы ржи и снижение на 40% импорта пшеницы. Автоматически «сжался» и хлебный рынок до 110–120 тыс. т. Объяснили этот феномен просто: хлеба латыши стали потреблять почти в 2 раза меньше. Всего 36 кг/чел./год. Было — 63. Стало — 36.





Правда, руководство центра содействия сельскохозяйственному рынку (LTVC) Латвии считает, что хлеба латыши не стали есть меньше. Меньше стало тех, кто хлеб ест. С точки зрения среднего показателя в 50 кг/чел./год латышей должно было быть 2,4 млн человек. Но если делить на средний латышский показатель (60–65 кг), то получим около 2 млн латышей.









Беларусь





К сожалению, в информации, которую нам предоставил Белстат, объемных показателей по чистому хлебу нет. Данные только в переводе на муку (с пельменями и макаронами). В 1990 году они повторяют «советский тезис»: 110–120 кг на одного жителя страны. А в 2019 году этот показатель теряет треть: около 80 кг. Согласно используемым в материале методологиям, можно предположить, что это не на треть уменьшилось потребление хлеба, а жителей стало на треть меньше. Гипотеза подтвердилась другими цифрами: в 2019-м предприятиями республики было произведено около 260 тыс. т хлебобулочных изделий. Прибавив к ним 42% хлеба ритейла и 4% НоReCа (гостинично-ресторанного общепита), получим почти 380 тыс. т «хлебобулок». Поделив их на наши традиционные 50 кг, получим почти 7,6 млн чел. Вывод здесь простой: более 1,5 млн белорусов располагались за пределами страны. А что они там уминали — русские караваи или французские круассаны — не столь важно.





Полной статистики прошлого года по Беларуси у нас нет (ожидается в июле). Будет любопытно оценить количество населения в стране, после того как его отовсюду «изгнали» на родину в связи с пандемией COVID-19.







