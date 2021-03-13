+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

"Евроторг" привлек на российском рынке 3,5 млрд российских рублей

«Евроторг» разместил на российском рынке дополнительный выпуск облигаций на 3,5 млрд российских рублей.


Размещение ценных бумаг в его интересах провело специальное юрлицо ООО «Ритейл Бел Финанс».

Средства от выпуска облигаций были предоставлены «Ритейл Бел Финанс» беларусскому ООО «Евроторг» в виде кредита сроком на пять лет под ставку 10,35% годовых, пишет Ежедневник со ссылкой на reform.by.

Всего было выпущено 3,5 млн облигаций номиналом 1000 российских рублей со сроком погашения 5 марта 2026 года. Как следует из документов, размещенных в «Центре раскрытия информации», размещение прошло путем открытой подписки 11 марта.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Якой колькасцю крыві заплацім за свабоду?
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]